Covid o frío en los micros, que deben tener ventanas abiertas

“Habrá que viajar abrigado todo el tiempo. Es coronavirus o frío”, resumían en el Gobierno el mes pasado, al ordenar que micros y trenes deberían viajar con las ventanillas abiertas y trabadas para que no se puedan cerrar. Prevenir o curar. Un dilema que ayer se hizo patente en la Ciudad, con el otoño mostrando los dientes y el mercurio por debajo de los 2 grados.

Viajar con ventanillas abiertas para favorecer la circulación del aire y evitar contagios, pero soportando la inclemencia de las primeras bajas temperaturas del año, empezó a ser todo un desafío para quienes se trasladan en colectivos. Más aún, para aquellos que deben hacerlo en horas de la mañana.

Como Sandra, una pasajera que esperaba subirse a unidad del centro platense, casi aterida pero convencida de que “sí o sí hay que tener la ventanilla abierta” y que ella es de las que si ven que están cerradas las abre. Para ella, viajar con frío no es lo mejor. Pero, en plena segunda ola de la pandemia, sabe que es eso o arriesgarse a contraer Covid-19.

Cerca de ella, Anastasio contó que él es de los que siempre viaja en colectivo y seguirá haciéndolo ahora, claro que “más abrigado, porque las ventanas están todas abiertas”, lamentó. De acuerdo a su experiencia, en La Plata los micros cumplen con la orden gubernamental que indica que las aberturas deben ir trabadas: “Como no se pueden cerrar, no te queda otra que abrigarte y seguir viaje”, se resignó Anastasio y reconoció: “Es una situación complicada, porque si no te cuidás te enfermás”.

Casi como una súplica, Luis, que aguardaba su colectivo sobre la avenida 7, pidió “tomar conciencia y viajar con las ventanillas abiertas”, mientras se quejó de que “hay personas que suben y las cierran”, para después recomendar “abrigarse más, no queda otra”.

Del mismo parecer fue María Luisa, otra frecuente usuaria del transporte público de la Ciudad, quien prefiere soportar el frío con más ropa antes que arriesgarse a padecer coronavirus. Por eso, dijo, “si veo que está la ventanilla cerrada siempre la abro. Me cuido y soy consciente”.

La orden de que micros y trenes viajen con las ventanillas abiertas empezó a regir a mediados de abril, tras el anuncio que hiciera el fallecido ministro de Transporte, Mario Meoni. La idea fue dictar “medidas complementarias de fijación de las ventanillas” en las unidades de transporte de pasajeros para asegurar que quedaran abiertas, garantizando la ventilación y mitigando la circulación del coronavirus.

En el mismo sentido, la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires solicitó a las empresas de transporte público de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el estricto cumplimiento de los protocolos dispuestos por el comité de crisis nacional (el espacio integrado por médicos y expertos en infectología), donde se indica que todas las unidades deben circular con ventanas abiertas para fomentar la “aireación”.

una TREGUA

Una medida que, con los 2 grados de mínima de ayer, se hizo bastante cuesta arriba en la Ciudad. La buena noticia es que para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima más benévolo, con mínima de 6 grados y máxima de 19, una tendencia que se mantendrá hasta el miércoles, con una amplitud térmica que oscilará entre los 9 y los 20 grados.

Claro que será una tregua en un período del año marcado por las bajas temperaturas. Al respecto, la meteoróloga del SMN, aclaró que, si bien “no se puede saber con tanta antelación si va a haber alguna ola polar o no durante este invierno” sí se puede anticipar “que lo más probable es que lo que queda del otoño y el comienzo del invierno sea con temperaturas de normales a superiores a las normales”.

En este punto, la experta detalló que para la Ciudad y la provincia de Buenos Aires la temperatura máxima promedio en mayo será de 19º y la mínima, de 11º. Mientras que el promedio de precipitaciones rondará los 92,3 mm.

Ya en junio, la máxima promedio caerá a los 16º y la mínima, a los 8º. En tanto que las precipitaciones del mes próximo estarán en torno a los 58,7 mm.

Más difícil se volverá viajar en micro con las ventanillas abiertas en julio, cuando al promediar el invierno la máxima descienda hasta los 15º y la mínima baje hasta los 7º. Además, para ese mes se estiman más lluvias que en junio, con un promedio de precipitaciones de 60,5 mm.