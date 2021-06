"Pepe" Mujica: "La libertad de prensa debe cumplir el papel de ayudar a corregir inevitables errores"

El ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, analizó la situación que atraviesa el mundo y Latinoamérica en tiempos de coronavirus. Una jugosa entrevista que el ex mandatario brindó al programa "Golpe de suerte" de FM La Redonda.

"Se aprende más de los porrazos que de los triunfos. Porque los triunfos, cuando somos jóvenes, nos suele creer que dominamos el mundo y después la realidad nos demuestra otra cosa. Triunfar en la vida es volverse a levantar y volverse a levantar cuando cae", comenzó reflexionando Mujica.

Respecto a la pandemia dijo que "la realidad nos pasó por arriba. Tenemos una civilización que no estaba a la altura del desafío y abre un interrogando. Esta debilidad en el fondo es una debilidad política. El zapping ha generado una civilización que tiende a cubrir a todo el planeta pero no tiene dirección". También se planteó qué pasará con la cuestión ecológica: "Ante la aparición de esta pandemia fuimos incapaces de generar una política global para enfrentarla, y cada país hizo lo que pudo y cómo pudo. Pero la pandemia era mundial. Qué respuesta le vamos a dar al cambio climático y lo que viene atrás. Es un desafío político. Enfrentamos un holocausto ecológico".

Al ser consultado por el escándalo de las vacunas en nuestro país, que incluso le costó el cargo al ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García, dijo que "la libertad de prensa debe cumplir el papel de ayudar a corregir inevitables errores de los humanos. A veces errores casuales, por ignorancias, y a veces por desviaciones humanas. Estamos expuestos a eso. A veces por amiguismo porque nuestros sentimientos también corren". En tanto que resaltó que "cumple un buen papel, pero en ese trabajo debe haber un rodeo intelectual porque sino se 'frigonean' algunas cosas y otras no. No debe sentirse nadie ofendido. Si le quitamos eso a la prensa es una razón fundamental porque ayuda a corregir los defectos que existen en el funcionamiento del Gobierno. Es un invento de la república contemporánea. Es un invento interesado, en el buen sentido del término, y hay que pugnar por que siga funcionando. El problema es que ahora el enredo se multiplica con el trabajo de las redes, y desentrañar eso es complicado".

"A Argentina yo la veo del otro lado del Río, como parte de mi pueblo. Nosotros no somos hermanos. Nacimos en la misma placenta, es una cosa más profunda que se hermandad. ¿Y qué veo? Que se están deshaciendo unos con otros. Que es más importante el enfrentamiento que el vivir y el intentar construir. Así deja de existir el nosotros", opinó sobre nuestro país. Y agregó: "Aprendí una cosa, que es más general. La desgracia de Argentina es que tiene tantos recursos. Parecería que cuando hay tantos recursos nos hace mal. Argentina es pavorosamente rica en recursos naturales, tiene eso que se llama la pampa húmeda, una mina inagotable de comida a nivel mundial. Está entre las 4 o 5 zonas privilegiadas del planeta. Por eso le pedí a los argentinos que se quieran un poco más, que se respeten, que bajen el tono, que no le pongan a la diferencia objetiva el caudal de subjetivismo que significa la agresión o el insulto".

También se refirió a los encuentros que mantuvo con el presidente Alberto Fernández. En ese sentido sostuvo que "no se puede pedir consenso cuando hay grandes desacuerdos. Hay que empezar a construir una atmósfera de mutuo respeto. Y me parece que (Alberto) Fernández la tiene. Pero hay como una especie de streptease público a través de los medios, un bombardeo, que no se si es posible que le de resultado a los medios pero no le da resultado al corazón del pueblo argentino".

En cuanto al rol de los medios de comunicación en estos tiempo el ex mandatario uruguayo dijo que "los medios tienen una incidencia brutal en la opinión pública y debieran tener un papel de cumplir con la mayor sencillez posible porque esa es una manera de enriquecer la democracia. Eso significa conocimiento pero también honradez de intentar transmitir el margen de verdad al que podemos acceder con honradez intelectual". Luego manifestó que "los medios son empresas y como tal tienen realidades económicas que son enormemente determinantes y eso influye en la conducta que le imponen, más o menos, al trabajo periodístico, al margen de la libertad e iniciativa que pueda tener. Al fin y al cabo está construido por seres humanos que están cumpliendo un trabajo, que por más vocacional que sea les permite vivir".

Respecto al avance de la tecnología, Mujica sostuvo que "la usamos para la inmundicia y a veces no le damos la importancia que tiene. Es una herramienta para el conocimiento y nos abre una puerta que era inimaginable para el mundo antiguo. Por eso tiene una cara buena y una cara peligrosa".

Por otro lado, habló de la "solidaridad generacional", donde "gran parte de lo que sabemos heredamos nuestro deber es tener empatía con nuestra humanidad, Hay que ser solidario con la especie, y mucho más en una cuestión de vida o muerte. Sin embargo los intereses son más fuertes".