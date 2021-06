"Hay que redoblar esfuerzos para bajar los índices de trabajo infantil”, pidió el Defensor Adjunto Walter Martello

El defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, aseguró, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebrará el 12 de junio, que "es necesario problematizar la mirada tolerante hacia el trabajo infantil que tiene lugar en el marco de estrategias familiares de supervivencia".



"Hay una realidad que nos muestra que la ausencia de espacios de cuidado como componente inherente al trabajo decente, lleva a muchos niños, niñas y adolescentes (NNyA) al trabajo doméstico intensivo o bien a acompañar a sus familias a lugares de trabajo en un contexto de actividades de subsistencia y de alta informalidad. Esto se vio potenciado desde el inicio de la pandemia", expresó Martello en un comunicado.





El Defensor Adjunto recordó algunos datos de la Argentina, anticipados por Unicef en mayo, como que "el 36% de NNyA encuestados realiza tareas de cuidado, atención a niños, niñas o personas mayores con quienes conviven y a su vez, 1 de cada 3 no lo hacía anteriormente o lo realiza en el actual contexto con más intensidad".



También anticipó Unicef que en Argentina "el 78% de los niños, niñas y adolescentes consultados realiza tareas domésticas: lavado, limpieza y/o cocina y que 1 de cada 3 no las hacía, o las hace con una intensidad mayor que antes de la cuarentena".



"Mientras que el 75% de los que no realizan ninguna actividad productiva reside en barrios residenciales, el 42% de quienes asumen tareas de cuidado y el 37% de quienes realizan tareas domésticas reside en asentamientos precarios", destacó ese relevamiento.



Para Martello, "las estrategias de erradicación del trabajo infantil requieren considerar los múltiples aspectos relacionados dentro de una política de Estado permanente y perdurables, transversal a los gobiernos de turno, con objetivos a corto, mediano y largo plazo".





"Está claro que la solución no es única y se requiere de la asociación de muchos sectores, entre los cuales podrían jugar un papel destacado los gobiernos locales y la ciudadanía informada y sensibilizada con el problema", remarcó Martello.



El Defensor Adjunto afirmó que "como el trabajo infantil no es producto de una sola causa, tampoco la solución la encontraremos en una única dirección".



"La premisa debe ser seguir avanzando en visibilizar la problemática, proteger los derechos de las y los NNyA y, fundamentalmente, en mejorar su educación. Sólo así podremos atacar de manera efectiva un problema que duele y afecta el futuro de la sociedad", completó.