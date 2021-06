El Gobierno advierte que se está "en el peor momento de demanda de camas" críticas

La flamante subsecretaria de Integración de Sistemas de Salud de la Nación, Judith Díaz Bazán, afirmó hoy que "estamos en el peor momento en la demanda de camas" y que a las personas que entran a terapia intensiva "podemos decirles cuándo ingresan pero no cuándo salen".



"Hoy sabemos cómo prevenir y qué debemos hacer y no obstante estamos en el peor momento en la demanda de camas, las personas que están ingresando a terapia tienen 15 años menos, podemos decirles cuándo ingresan pero no cuándo salen", destacó la funcionaria a una radio de la provincia de La Rioja.



Díaz Bazán, exministra de Salud de la provincia de La Rioja que venía cumpliendo funciones en la cartera de salud nacional, ayer asumió en su actual cargo.



Respecto al operativo de vacunación expresó que "aún con todas las diferencias, Argentina tiene un nivel muy positivo. Llevamos 16 millones de dosis aplicadas, cuando en noviembre la expectativa era cumplir con 15 millones".



Y agregó que por más que esas personas estén vacunadas "cuando se exponen al virus manifiestan diferentes síntomas".



Al referirse a la inmunidad de rebaño indicó que se logrará "luego de varias inoculaciones. Todavía tenemos más interrogantes que lo que sabemos. No tenemos tratamientos certeros. Vamos aprendiendo".



Para la funcionaria el virus "arrasa a toda la humanidad sin medir condición social, ni edad. Le buscamos explicación lógica a una situación única en el mundo, que implica desarrollo y multiplicar esfuerzos", Finalmente con respecto a La Rioja refirió que "hay que apelar a la fraternidad de los riojanos y riojanas. Todos los trabajadores y trabajadoras de la salud estamos sumamente cansados".