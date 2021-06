Expertos piden vacaciones de invierno más cortas

Si, como es habitual, las vacaciones de invierno duran 14 días podría ser la antesala para una tercera ola de coronavirus en el país. Así, palabras más, palabras menos, lo advirtieron anoche los expertos epidemiólogos que asesoran al Gobierno y propusieron que el receso sea más breve. Pues entienden que una temporada de dos semanas promovería una mayor circulación de personas. Esto, sumado a la alta tasa de contagios, contribuiría a adelantar la tercera.

La advertencia se conoció durante la reunión que funcionarios del Gobierno nacional mantuvieron con epidemiólogos para analizar las próximas restricciones. Y tuvo lugar horas después de que el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, admitiera que la situación epidemiológica por “impide dar certezas” sobre la temporada de invierno, una noticia que el sector turístico -uno de los más golpeados durante la pandemia- espera con incertidumbre y preocupación.

“Estamos trabajando para poder, si la situación lo permite, tener temporada”, aclaró el funcionario, que reconoció que “el sector va a necesitar ayuda en caso de que no pueda haber vacaciones de invierno”.

Sobre la posibilidad de cumplir con el receso invernal en fecha, adelantarlo (como pretendería la provincia de Buenos Aires) o diferirlo, Lammens explicó que esa “será una decisión de cada distrito” y que la prioridad es que los chicos puedan ir a la escuela y tengan clases presenciales. El turismo es una industria importante, pero la principal preocupación es la situación sanitaria y, en simultáneo, que los chicos vayan al colegio”.

“NO PODEMOS SOPORTAR OTRA TEMPORADA SIN INGRESOS”

Mientras aguardan definiciones, las agencias de viajes y entidades turísticas advierten que el sector “no puede soportar otra temporada sin ingresos”, por lo que reclaman “previsibilidad”.

Según consignan en las agencias, los destinos más populares para esta época (como Bariloche, Mendoza o Ushuaia) registran un crecimiento del 11 por ciento en comparación con marzo del año pasado. Sin embargo, el contexto sigue siendo por demás complejo y, en relación a 2019 (antes de la pandemia), Mendoza evidencia una caída en reservas del 88 por ciento; Bariloche marca una baja del 87 por ciento y Ushuaia, un desplome del 84 por ciento.

Lo cierto es que, como asumió Lammens, las restricciones vigentes en el país en medio de la segunda ola de coronavirus “impiden dar certezas” sobre lo que pasará a partir del mes que viene. Más aún, luego de la advertencia de los expertos.

Con el receso de invierno en duda, el Gobierno comenzó a planificar la temporada de verano. En ese sentido, Lammens adelantó que “en las próximas horas” el Ejecutivo nacional lanzará una “segunda etapa del plan Previaje”, a la vez que anunciará medidas de asistencia para empresas del sector.

Respecto de la nueva edición del “Previaje”, Lammens anticipó que servirá -de la misma forma que el año pasado- para posibilitar la compra de paquetes por adelantado. Y que se podrán usar “a partir de diciembre y durante el año próximo”, detalló.

En la temporada de verano pasada, el programa “Previaje” consistió en un sistema de devolución del 50 por ciento de los gastos en viajes y turismo (pasajes, paquetes o alojamientos), como una forma de promover el movimiento turístico interno. Según datos del Ministerio de Turismo, se inyectaron unos 15.000 millones de pesos al sector.

No obstante, la nueva etapa del “Previaje” no incluiría a la temporada invernal, ya que apunta a que las empresas puedan empezar a vender paquetes para los meses de verano: “Será igual que el año pasado y va a ser para viajar en diciembre, no es para el turismo a la brevedad. Es para que (las empresas del sector turístico) puedan vender desde ahora”, subrayó Lammens.

El sector de turismo, uno de los más golpeados por la pandemia, espera definiciones

Por otro lado, el ministro informó que se lanzará “un plan adicional para las empresas que están recibiendo el Repro”, para otorgar 22 mil pesos por trabajador de empresas del turismo.

LAS CLASES

Por otra parte, en cuanto a las clases, los expertos consideraron que “deben acompañar la situación sanitaria de cada distrito y las restricciones de esos distritos”.

De la reunión participaron los expertos Mirta Roses, Pedro Cahn, Tomás Orduna, Luis Camera y Javier Farina, además de la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

Asimismo, se conectaron por videoconferencia los epidemiólogos Gustavo Lopardo, Florencia Cahn, Carlota Russ, Gonzalo Camargo y Angela Gentile.