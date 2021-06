Patricio Giménez habló de la salud de Susana, internada con coronavirus

Patricio Giménez, el hermano de Susana, se expresó en las redes sociales para dar cuenta de cuál es el estado de salud de su hermana, que se encuentra con coronavirus e internada en Punta del Este. En su cuenta de Instagram publicó un video en el que informó cómo se encuentra la diva, que se aplicó las dos dosis de la vacuna Pfizer en Uruguay, tras las noticias de que se había complicado su cuadro.

“Entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana. Le agradezco al periodismo la preocupación, pero pido por favor que no me llamen o me manden tantos mensajes. (Al teléfono) lo tengo que dejar abierto para los médicos, para mi familia”, reclamó el músico. “Susana está bien”, informó y agregó sobre la enfermedad que transita Susana en su sexto día desde el primer síntoma: “Es normal que entre el día seis y el ocho sean los días donde la tos molesta más”.

Patricio, además, dijo que los médicos que atienden a su hermana le “están haciendo los estudios que le tienen que hacer”, por lo que “está súper cuidada”. En referencia al ánimo de la diva aseguró que “está contenta”, al tiempo que repitió que “está bien”.

Para terminar, el cantante aseguró: "Quédense tranquilos que Susana está cuidada. Les mando un beso gigante a todos. Gracias por la preocupación y les pido por favor que me dejen el teléfono libre para poder dejarlo prendido en cualquier momento. Incluso a la noche, para poder recibir los llamados de mi familia. Gracias, de vuelta, por la preocupación. Un beso para todos”.

Cabe destacar que el periodista uruguayo Gustavo Descalzi contó hoy que cuando fue vacuna Susana no no presentaba síntomas compatibles con el Covid, y que "los especialistas dicen que ya estaba transitando la enfermedad, pero que ella no lo sabía”.