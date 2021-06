Florencia Kirchner recibió el alta médica

Florencia Kirchner fue dada de alta tras ayer su internación en el sanatorio Otamendi, al que ingresó el martes a la noche, y utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje con críticas y agradecimientos.

“Gracias a todxs por sus mensajes y ese tanto amor. Me estoy recuperando bien por el momento. No fue Covid-19 como informaron falsamente (para variar) algunos medios”, comenzó la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Florencia Kirchner entró al Otamendi el martes a la noche y, según explicaron fuentes médicas, le drenaron un absceso (acumulación de líquido infectado en el cuerpo). Es un procedimiento sencillo, que generalmente se realiza con una aguja o un catéter a través de la piel. Y continuó: “Gracias al sanatorio Otamendi y a todo el equipo de medicxs, enfermerxs y personal auxiliar que me atendió tan atentamente”.

Luego, en una tercera historia de Instagram, Florencia le agradeció personalmente a una de las profesionales: “Nora, enfermera que también se encontraba cuando nació Hele, quien le tejió un suéter de recién nacida en su momento, me dejó esta escarapela hecha por ella que usaré con mucho cariño”.