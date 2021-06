Empezó una nueva fase en La Plata: qué se volvió a permitir y qué sigue prohibido

Desde las 0 horas de este sábado comenzó a regir la Fase 3 de las restricciones por la pandemia en nuestra región, un paso adelante en relación a las últimas semanas, que implica: restricción nocturna de circulación de 0 a 6 horas; la vuelta a abrir para los negocios no esenciales (de 6 a 20); la atención en los locales gastronómicos desde las 6 a las 23, tanto al aire libre como en los salones interiores con aforo de hasta el 30 por ciento de su capacidad (después de las 23, solo delivery y take away).

Al mismo tiempo, se mantiene la prohibición para los encuentros de personas no convivientes; los eventos culturales sólo pueden realizarse en espacios públicos al aire libre y con un máximo de 10 personas; y lo mismo para las actividades recreativas y deportivas sin contacto.

Otras actividades que no están todavía habilitadas: casinos y bingos, bibliotecas, teatro, cine, mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados; deportes colectivos con o sin contacto en espacios cerrados; reuniones sociales en domicilios particulares de más de diez personas, excepto para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados; viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, de estudio, para competencias deportivas no oficiales; y turísticos.

Pueden volver los rituales religiosos, pero únicamente al aire libre y con hasta 20 personas.

También sigue vigente la restricción en el autotransporte de pasajeros utilizarlo los trabajadores esenciales. Asimismo, las unidades del sistema de colectivos están autorizadas a transitar en cualquier horario del día y no entran en las restricciones nocturnas. No obstante, los usuarios deberán contar con el permiso de circulación que se tramita mediante la aplicación Cuidar o la página web de Circular.

Además, según el sistema establecido por la Provincia para la fase 3, podrán desarrollar su actividad con aforo de hasta el 30 por ciento las siguientes actividades: gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural, shoppings (solo locales comerciales, sin patio de comidas ni espacios recreativos) y museos.

En tanto que se permiten eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia máxima de hasta 30 personas. En cuanto a los talleres culturales, podrán ser de hasta 20 personas, al aire libre o en espacios cerrados con amplia ventilación natural.