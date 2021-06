Mar del Plata no tendrá clases presenciales y su intendente denuncia “discriminación”

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, salió a cuestionar la decisión del gobierno bonaerense de no permitir las clases presenciales en esa ciudad y consideró que esa medida “discrimina” a su distrito.

Esto se debe a que la Provincia mantuvo a Mar del Plata en fase 2, por lo que la actividad escolar seguirá siendo virtual. En cambio, sí habrá presencialidad en el Conurbano y La Plata porque pasaron a Fase 3. “La decisión de no poder retomar la presencialidad nos discrimina”, señaló Montenegro.

“Así como en su momento dije que los parámetros del decreto nacional generaban una discriminación, esta decisión genera que no haya clases cuando uno ve otros distritos, no sólo del Conurbano, que tienen números más complejos que los de Mar del Plata. Esto habla a las claras de que no están siendo tomados de la misma manera los criterios”, profundizó.

El jefe comunal adelantó que dialogará con las autoridades bonaerenses porque “se tiene que rever esta situación”.

“No lo voy a politizar. Voy a dialogar todo el fin de semana. Se tiene que rever esta situación”, apuntó el intendente de Juntos por el Cambio.

“Vamos a hacer el doble pedido. Uno tiene que ver con el criterio epidemológico y otro con la inclusión de Mar del Plata en la Fase 2 que no permite las clases presenciales”, remarcó. Y completó: “Voy a hacer los planteos que tengo que hacer. Entendiendo que no es una discusión política sino de números. Por eso esta decisión tiene que ser vuelta para atrás”.

“No termino de entender como fue utilizado ese criterio. Necesitamos que nos aclaren eso porque estoy convencido por los números que esta decisión discrimina a Mar del Plata”, añadió Montenegro .

Además, el jefe comunal dio que las condiciones de la ciudad “ameritan que haya clases presenciales”.

“Esta última semana hubo una baja del 26% y nunca se llegó a tener más del 70% de camas de terapia intensiva ocupadas”, argumentó.

Además señaló que la virtualidad en la educación “genera problemas”. Y añadió: “Lo hablo con alumnos, profesores y padres. No sólo está el impacto en lo pedagógico sino también desde lo emocional y de los padres que tienen que ir a trabajar porque no todos pueden hacer home office”.

PLANTEO JUDICIAL

En tanto, padres de alumnos de unos 40 colegios marplatenses presentarán un amparo colectivo reclamando la vuelta de la presencialidad y ayer movilizaron para hacer visible su reclamo.

“La decisión realmente no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que AMBA con los números que tiene tenga clases y Mar del Plata no? Realmente es un castigo para la ciudad”, señaló la vocera de Padres Organizados Mar del Plata, Ana Negri.

Asimismo, la referente de Padres Organizados indicó que el amparo colectivo que presentarán contará con testimonios de distintos profesionales de la salud que detallarán los problemas que le genera a los chicos el no asistir a las escuelas.

“Son tremendos los casos de los chicos que han tenido que recurrir a un psicólogo, en los adolescentes hay casos de depresión y ni hablar de las clases virtuales, que no transmiten ningún contenido, los chicos no pueden prestar atención”, indicó Negri. Y añadió que la conectividad no llega a todos los hogares, por lo que “muchos” alumnos directamente abandonaron los estudios.

Por otra parte, la abogada y también integrante de Padres Organizados Mar del Plata, Cecilia Martínez, resaltó que “hay 62 amparos en la Provincia pidiendo la vuelta a las clases presenciales”.

“En todos los distritos hay un amparo o más. Sentimos en la Provincia que nuestros hijos han tenido una denegación de Justicia”, concluyó.