La disputa en la UCR, otro de los focos de tensión que se vive en Juntos por el Cambio

Dentro de la puja en Juntos por el Cambio entre los denominados “halcones y palomas” del PRO, se vive una especie de sub pelea en el radicalismo bonaerense, una de las patas principales de la alianza opositora en la Provincia.

El origen de aquella tensión en el centenario partidario hay que buscarlo en la reciente elección de autoridades partidarias: se impuso el sector oficialista, al que durante los cuatro años anteriores, en los que la Provincia fue gobernada por María Eugenia Vidal, se le endilgó un rol más bien tibio en el equilibrio interno de fuerzas de Juntos por el Cambio, claramente dominado por el macrista PRO.

Pero aquel triunfo interno radical, que supone la continuidad de la línea del ex vicegobernador Daniel Salvador, no fue demoledor. El resultado fue parejo, peleado, cuestionado judicialmente incluso por el bando derrotado.

El presidente de la UCR provincial es, desde hace semanas, el diputado provincial marplatense Maximiliano Abad. El derrotado en la elección es el intendente de San Isidro Gustavo Posse quien, pese a la caída partidaria, sigue siendo uno de los principales referentes de la oposición al Frente de Todos en la Primera Sección electoral de la Provincia (norte y oeste del Conurbano).

Justamente porque la victoria no fue del todo aplastante, el sector de Posse pretende ahora hacer valer el casi 49 % que obtuvo en la interna por la conducción del partido. ¿En qué ámbito? En el peso y representación que tendrá la UCR provincial en la lista nacional y las nóminas seccionales que Juntos por el Cambio presentará en las elecciones legislativas de noviembre, previo test de las Primarias Abiertas de septiembre. Traducido: quieren que Abad negocie con el possismo los nombres que llevará a la mesa grande cambiemista que integran también las otras fuerzas.

Espacios

Conviene recordar que Juntos por el Cambio tiene tres patas fundacionales: los amarillos del PRO, la Coalición Cívica de Lilita Carrió y el radicalismo. En la próxima renovación legislativa, la UCR provincial pone en juego una decena de legisladores provinciales y tres diputados nacionales, la mayoría del ala oficialista del partido.

Según fuentes partidarias, el escenario de mínima para ellos es que Abad pueda exhibir, hacia adentro del partido, que en la negociación de los lugares en las nóminas (coloquialmente denominado “poroteo”) puede obtener la misma cantidad de escaños.

El escenario de máxima es que en esas conversaciones los radicales salgan más fortalecidos de lo que están hoy, que obtengan más protagonismo.

Ese fue, precisamente, el eslogan de campaña de las dos listas en la interna partidaria: ser un actor protagonista, y no de reparto, en el tira y afloje con el macrismo puro, que a su vez está dirimiendo sus propias diferencias. Mucha tensión que tendrá que administrar Abad. Sobre todo porque el propio Posse, que tiene un cierto nivel de conocimiento fuera de San Isidro, está insinuando que él mismo podría ser una opción para la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio en representación de la UCR. O, si de diera una interna entre halcones y palomas del PRO, plantarse en la otra vereda de la que se pare Abad.

El viernes, el sector de Posse emitió un comunicado en el que plantó bandera: “Queremos una lista inclusiva, potente y ganadora, sin odios, con vocación de trabajo, que busque la integración de todos los sectores...”. Y agrega: “Con Gustavo Posse vamos a brindar a los bonaerenses la posibilidad de votar candidatos de su propia provincia, con experiencia contrastable de gestión y con vocación de transformar Buenos Aires abandonando la actitud de ser meros espectadores y seguidores de las decisiones ajenas”.

El gran socio que tuvo Posse en la pelea con Abad fue el senador nacional por la Capital Federal, Martín Lousteau, líder del partido Evolución y aliado de Horacio Rodríguez Larreta en la dinámica interna opositora. Luego de la elección partidaria, Lousteau y Posse se distanciaron debido a que el porteño no estuvo del todo de acuerdo con la judicialización del resultado que planteó el sanisidrense y por diferencias en la mirada sobre cómo abordar la construcción política a futuro.

Esa casi ruptura se estaría ahora recomponiendo, en función de la necesidad de amalgamar criterios para abordar una cuestión que Juntos por el Cambio debe decidir antes de definir cualquier nombre: si finalmente hay PASO, como se insinúa, cómo serán las reglas de juego de la misma y qué pisos electorales se estipularán para que puedan tener representación las minorías.

Esto inevitablemente deberá ser discutido si JxC decide ampliar su base a opciones relativamente afines, pero que amenazan con ir por afuera de ese espacio. Como el peronista Emilio Monzó o el economista libertario José Luis Espert.

La jugada soñada que los radicales repiten como un mantra, tanto del oficialismo partidario como de la oposición possista, es que esta vez uno, un “boina blanca”, de ellos debe encabezar la lista de diputados nacionales. Frente a nombres como Diego Santilli, Jorge Macri, la indecisa Maria Eugenia Vidal o incluso Carrió (que acaba de decir que será candidata en Provincia sólo si ella lidera y se evitan las PASO), la UCR en verdad medita mucho qué carta jugar allí.

El nombre del prestigioso médico Facundo Manes es siempre un supuesto as de espadas vigente. Pero el hombre mantiene silencio o incluso ha dicho en la intimidad que no le convence la idea. Existe, sin embargo, un trabajo silencioso de convencimiento sobre él desde el radicalismo, cuyo resultado dependerá de lo antes mencionado: si hay o no Primaria y cómo se fijen las reglas de juego internas para la misma.