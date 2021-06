Una platense en el equipo que ganó el Mundial de Ciberseguridad organizado por la OEA

Cuando anunciaron que el tercer puesto era para Brasil y el segundo para Costa Rica, pensaron que, con suerte, ellas habían terminado en el quinto o sexto lugar. No solo eran los favoritos sino los que hasta ese momento, después de siete largas horas de ejercicios, llevaban la delantera.

"Cuando escuchamos nuestro himno explotamos en gritos, lloramos, saltamos, no lo podíamos creer", cuenta Alejandra Lavore Bourg, una Ingeniera en sistemas de City Bell, recibida en la UTN y ganadora, junto a sus colegas de Corrientes y de Quilmes Abigail Kauf y Andrea Chil del Mundial de Ciberseguridad Femenino, organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante el certámen que fue íntegramente virtual, en el que compitieron 13 naciones, las argentinas detectaron tres vulnerabilidades de seguridad en la plataforma que se estaba usando para la prueba y aunque eso las retrasó en la presentación del trabajo les dio un puntaje extra que resultó clave para ganar.

Entre la catarata de reconocimientos y felicitaciones, Arsat incluyó una en su redes sociales.

Pero más allá del triunfo, el logro personal y los nuevos caminos que en el campo profesional se abrieron para Alejandra y sus compañeras, el hecho marcó la importancia de la inserción de la mujer el complicado campo de la ciberseguridad (de hecho el certámen se llama Ciber Woman Challenger) y la necesidad de que tanto desde el Estado como de las empresas que necesitan de esta herramienta, incorporen equipos mixtos para la investigación y detección de ciber ataques.

"La mujer es lógica y el hombre es técnico", resume Alejandra que habló con ELDIA.COM desde su casa en City Bell donde en la jornada del viernes rogó a cada segundo para que su conexión de internet se mantuviese estable durante el certámen.

"Mandé a mi hijo a la casa de un amigo y me quedé sola. Con muchos nervios pero por suerte la conexión no se cortó y todo salió más que bien".

El Mundial que ganaron Alejandra y sus compañeras que, en rigor, presencialmente todavía no se han visto las caras pero que ya están unidas por un vínculo más que fuerte, es una prueba definida como "muy sofisticada en en materia seguridad de ataques informáticos, robos de datos e información de empresas públicas y privadas para cometer estafas".

En ese sentido y ante la pregunta más común que tiene que ver con los fraudes bancarios, el vacimiento de cuentas y toma de créditos, Alejandra considera que "tanto de un lado y del otro hay mucho que aprender", señala en referencia a clientes y entidades.

Entre otras impresiones que tienen que ver con un tema que hoy preocupa mucho a las personas que utilizan los servicios de internet, la ingeniera Lavore Bourg no duda en comparar las medidas de seguridad que debe tomar cualquier usuario o usuaria con las que se toman en una casa.

"Cuando salimos cerramos la puerta con llave, algunos ponen alarma, prenden luces...bueno, con internet debe hacerse algo parecido. Hay que tener mucho cuidado con las contraseñas, tratar de que no tengan menos de 12 dígitos porque hoy un hacker a una de 8 te la decifra en un segundo, usar antivirus. Hay que cuidarse cuando se usan redes públicas, abiertas o de wi fi libre porque es como una puerta abierta en el fondo de casa. Hay mucho que aprender".

Durante el Mundial de Ciberseguridad debieron sortear por más de 7 horas varios desafíos que se les plantearon como incidentes de ciber ataque, detección de virus, captura de información a través de redes comerciales y otras vulnerabilidades.

Y durante la prueba ellas detectaron tres que fueron claves para ganar.

"La mujer debe ser incluida en el tema de la ciberseguridad porque tiene un perfil bajo, es más lógica mientras que el hombre es más técnico y de ahí la necesidad de que trabajen equipos mixtos. Hay mucho camino que recorrer", dice e insiste en que "la mujer se debe animar a participar y trabajar en esto".

Después de haber trabajado en algunos municipios del conurbano, la gobernación bonaerense y otros destinos siempre vinculados a su tema, Alejandra es actualmente coordinadora de Nuevas Tecnologías en la Secretaria Electoral de la Provincia de Buenos Aires.