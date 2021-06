"Lo hice de corazón": Piparo le ofreció un celular y zapatillas "costosas" al joven atropellado

La diputada Carolina Piparo confesó que le ofreció "de corazón" un celular y un par de zapatillas al joven atropellado por su esposo Juan Buzali durante la madruga del 1ro de enero. En diálogo con Radio Rivadavia, la también funcionaria de la comuna platense dijo que "hace meses me enteré de que una de las personas involucradas en el accidente tenía problemas personales y yo me puse a disposición", al tiempo que confirmó que tuvo un encuentro con el chico.

Al respecto dio detalles de esa reunión: ""Hace meses me enteré de que una de las personas involucradas en el accidente tenía problemas personales y yo me puse a disposición. El encuentro se hizo en la casa de su abogado y yo fui con mi hermano. Me manifestó que se había roto su celular y unas zapatillas costosas. Le ofrecí hacerle llegar el celular y las zapatillas, que le salieron más caras de lo que dicen".

Fue en ese marco que sostuvo que "lo hice de corazón" y que "no tengo nada que ocultar. Leí una cantidad de barbaridades que no me dejan de sorprender y entristecer". Sus declaraciones llegan luego de que se difundiera una denuncia pública contra Piparo a raíz del encuentro que ella misma describe.

Incluso el abogado Martín de Vargas, a cargo de la defensa de otro de los damnificados en ese episodio, anunció ayer que solicitó la revocatoria del beneficio de la prisión domiciliaria para el conductor del auto aquella madrugada y esposo de la funcionaria. “En virtud de los hechos denunciados por el menor en la causa del marido de Piparo he solicitado la revocación del arresto domiciliario de Buzali”, anunció sobre el final de la tarde de ayer. Fue luego de que trascendiera lo que definió como “un encuentro clandestino” y se configuraran “riesgos procesales”, por el vínculo familiar del hombre investigado.