Gastón Dalmau habló del escándalo que sacude MasterChef Celebrity: "‘No lo pongas’, le dije"

Tras la eliminación de María O’ Donnell durante la gala de ayer, en MasterChef Celebrity se viven horas convulsionadas por el escándalo que desató Claudia Fontán tras levantar una preparación que se le había caído al piso para agregársela a su plato y no reconocerlo ante el jurado.

En ese marco, el actor Gastón Dalmau, quien se perfila como una de las revelaciones del certamen, se refirió al tema y contó algunos detalles del momento en el que vio cómo Fontán levantaba el alimento.

“Cuando salgo del abatidor, la vi como enajenada, no era ella y le digo: ‘No lo pongas’. Pero después fui a mi estación y no sé si lo puso o no. En un momento pensé que iba a decir ‘no lo coman’, pero bueno”, confesó en "Flor de equipo" el único testigo de la situación.

Aún en carrera, el actor confesó estar sorprendido por su desempeño y por el tiempo que lleva participando. “Ni yo me lo creo. Yo no me quería ir primero, pero tampoco pensé que iba a durar tanto”, confesó el exCasi ángeles, que desde hace años se radicó en Estados Unidos y ha trabajado en los efectos visuales de varias películas de Hollywood.