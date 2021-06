No hay duda que es el mejor amigo del hombre: una perra siguió a su dueña hasta el hospital

Un video de YouTube es furor en las redes sociales y confirma una vez más que el perro es el mejor amigo del hombre. La protagonista de esta historia es una mascota que corre detrás de la ambulancia que trasladaba a su dueña a un hospital.

El hecho sucedió en Turquía y una perra de la raza Golden Retriever fue el centro de atención por el video que se viralizó y la muestra siguiendo a la mujer pese a que este iba a gran velocidad.

Según la agencia de noticias local "TRT Haber", la dueña de la perrita se enfermó y requirió de cuidados médicos, por lo que fue llevada al hospital de la ciudad de Büyükada. Afortunadamente, pudo subir al vehículo por sus propios medios; sin embargo, a su mascota no le permitieron entrar. No obstante, al animal pareció no importarle porque, en cuanto arrancó la ambulancia, inició su recorrido hasta llegar al nosocomio. Una vez en el lugar, la mascota fue recibida dentro y vigilada por el personal del sanatorio, mientras su dueña recibía tratamiento.

Sin duda, el comportamiento conmovió a todos los presentes por su compromiso de permanecer cerca de ella en un momento de necesidad. El gesto de lealtad y amor de la mascota no tiene explicación.