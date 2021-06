Tras 76 allanamientos en diversas zonas de San Luis, Guadalupe sigue sin aparecer

La búsqueda de Guadalupe Belén Lucero, una nena de 5 años a la que se la vio por última vez el lunes pasado a las 19.30 en su casa del sur de San Luis, motivó un procedimiento que involucró a más de 400 efectivos y varios civiles. Su madre, Yamila Cialone, refirió que la pequeña vestía “calza rosa, botitas negras, y ‘parka’ negra con capucha peludita” y que desapareció mientras jugaba a las escondidas con los primos.

En medio del dolor y la desesperación, la mujer pidió que “la persona que la tiene se ponga un poco en mi lugar y me la devuelva”.

Mientras tanto, desde las 18 horas del martes, el Ministerio de Seguridad de la Nación activo el Alerta Sofía, un sistema de alertas que difunde, de manera inmediata, la imagen y la información sobre la o el niño y/o adolescente que se encuentre desaparecido a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivos como la televisión.

ESCONDIDA “DETRÁS DE UN CAMIÓN”

Yamila contó que Guadalupe “estaba con el primo, la prima, el hermano y el hijo de mi pareja. Eran cuatro niños. No sé en qué momento se pusieron a jugar a las escondidas y Ema, la primita de tres años, entró a la vivienda y dijo ‘Guada no está’”.

Preocupados, interrogaron al resto de los chicos. Fue entonces cuando uno de ellos reveló que la nena se había escondido “detrás de un camión estacionado en la calle”. Y agregó que, desde ese momento, ya no la vieron más.

Descartaron que ropas encontradas en el Río San Luis sean de la menor. Hoy se inició un nuevo rastrillaje en un sector cercano a Terrazas del Portezuelo. En las últimas horas hubo más de 35 allanamientos en el barrio 70 Viviendas.

La preocupación se transformó en angustia y en segundos salieron todos a la calle. “Salimos a buscarla, comencé a gritar su nombre y, como no aparecía, fui a la casa del padre (Eric Lucero), que vive a tres cuadras de mi hermana, pero tampoco estaba ahí”, detalló Yamila.

Por otra parte, el padre de la nena indicó que “datos certeros no hay. La Policía está investigando todo lo que se dice”. La mamá, afligida, remarcó: “Yo no duermo, no descanso, no como, nada… El único dato es la chica, esa que, supuestamente, se la llevó”.

Y a la persona que presuntamente se la llevó, le exigió “que me la devuelva. Es mi hija, tiene que estar conmigo, me la tiene que devolver: no tiene por qué estar con otra persona. Que me la devuelva sana y con vida”.

Durante las últimas dos jornadas, el Gobierno provincial desplegó un operativo con más de 400 efectivos, a los que también se sumaron el sistema de Defensa San Luis Solidario, Bomberos Voluntarios y la Policía Montada.

El procedimiento consiste en controles en todos los accesos a la Provincia, más de 76 allanamientos ordenados por el juzgado Penal número 2 de Ariel Parrillis, a cargo de la causa, que se llevaron a cabo en menos de 48 horas. En tanto, la organización Missing Children incluyó a Guadalupe en su lista de niños buscados.

La niña desapareció el lunes, entre las 19 y las 20, de la casa de su tía, situada en el barrio 544 viviendas, en la ciudad de San Luis. Lucas Chacón, jefe de Relaciones Policiales de la provincia, sostuvo en declaraciones a los medios que “la policía no cesa en la búsqueda de Guadalupe” y detalló que son más de 400 los efectivos que la están buscando en toda la provincia, quienes corresponden a seis unidades regionales. Y añadió que “hoy (por ayer) se van a realizar rastrillajes en once sectores en simultáneo para intentar dar con el paradero de la niña”.

El martes la Policía había hallado restos de ropa cerca de un río, pero la familia negó que pertenecieran a Guadalupe. Ayer, Eric Lucero pidió que el Gobierno de San Luis disponga una recompensa para quien aporte información sobre la niña, mientras que Silvia, la abuela de la nena, pidió que los atienda el ministro de Seguridad provincial, Luciano Anastasia.