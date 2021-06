Histórica bajante del Río Paraná y advierten sobre el peligro de cruzarlo a pie o en auto

Los especialistas ya anticipan una bajante histórica del Río Paraná, a tal punto que la comparan con la mayor registrada hasta el momento, que fue en el año 1944.

Eso se debe a la situación actual y a que no se espera una mejora sensible en los próximos meses, siendo el mes de julio será especialmente crítico. Incluso no descartan que pueda haber inconvenientes en la captación de agua fluvial para consumo humano.

Actualmente el nivel en la ciudad de Santa Fe es de 58 centímetros, cuatro centímetros menos que ayer y muy cerca de los 48 centímetros registrados el año pasado.

“Tenemos bajante para rato”, remarcó Carlos Ramonell, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). “Generalmente, los caudales y niveles mínimos del Río Paraná, aguas abajo de Corrientes, se producen en agosto y septiembre, incluso en octubre".

"Si consideramos que estamos en junio, todo indica que los caudales y niveles bajos de esos meses serán más acentuados que los actuales, los cuales a su vez son inferiores a los registrados el año pasado en esta época. Asimismo, dado que es un río que se alimenta de lluvias provenientes de las cuencas brasileñas propias del Alto Paraná y del río Iguazú, las mismas suelen iniciarse en octubre, por lo que las mejoras en nuestra región podrían visualizarse casi dos meses después, si las principales lluvias ocurren en cuencas del Alto Paraná”, explicó el investigador, en declaraciones publicadas en el sitio de la Universidad.

Ramonell considera que es el resultado de una tendencia que comenzó a manifestarse muy incipientemente en 2018. “En 2018 tuvimos condiciones de aguas bajas por un tiempo, pero poco significativas. En 2019, estas condiciones fueron más prolongadas; en 2020 se acentuaron y este año se espera que se vuelvan más severas”, amplió.

El especialista reiteró además las advertencias acerca del peligro de transitar a pie o en vehículo el lecho de la laguna Setúbal debido a que “el suelo no es homogéneo, sino que presenta zonas con sedimentos antiguos y resistentes y otras con fangos muy blandos de depositación reciente. De este modo, puede ocurrir que se esté transitando cómodamente en terreno firme y de repente caer en pozos de dragado". Y que esas "zanjas suelen tener en sus fondos una cantidad importante de fangos muy blandos que se han ido depositando durante esta bajante; están próximas al contacto entre el lecho emergido y el agua lagunar, que en algunas partes tiene profundidades de 5 metros y taludes muy empinados”.