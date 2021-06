Paula Chaves sorprendió con una frase lapidaria: “No remo más”

La conductora de Telefe Paula Chaves (36) se convirtió en las últimas horas en uno de los temas más comentados en las redes sociales luego de que publicara en su cuenta de Instagram un mensaje lapidario que sorprendió a sus seguidores.

Ante sus casi 4 millones de seguidores, la rubia publicó un enigmático mensaje que subió a su cuenta de esa red social dando a entender que una importante amistad se había terminado, por lo menos para ella.

"No remo más amistades que no sean recíprocas", escribió la ex modelo sin mencionar al destinatario o destinataria en cuestión. En detalle, la famosa conductora anunció este jueves a la tarde que no desperdiciará más de su tiempo en amistades que no valgan la pena con una frase lapidaria que acompañó con un corazón gris.