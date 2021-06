Miden el impacto de la pérdida de aprendizaje por el cierre de las aulas

Según un estudio de investigación sobre la mejora de los sistemas de educación (informe Rise, The Research on Improving Systems of Education) la pérdida de aprendizaje generada por la pandemia de covid tiene una estimación que los alumnos que han perdido medio año de clases presenciales durante el segundo grado habrá perdido el equivalente a 1,8 años de aprendizaje cuando estén en tercer año de la secundaria.

El estudio, que fue difundido por el Observatorio Argentinos por la Educación, muestra que “los cierres escolares producidos por la pandemia de Covid podrían causar grandes pérdidas de aprendizaje que en el largo plazo superan el tiempo efectivo que se mantuvieron las escuelas cerradas. Incluso las pérdidas de aprendizaje pueden continuar acumulándose después de que los niños regresan a la escuela”.

Incluso, cuando las escuelas vuelven a abrir, “los estudiantes estarán atrasados con respecto a su nivel curricular esperado. Esto se debe tanto al aprendizaje perdido mientras las escuelas estuvieron cerradas, como a que en muchos sistemas educativos, el plan de estudios y la instrucción ya eran demasiado ambiciosos. Esto quiere decir que los planes de estudio no se adaptan de manera adecuada a los niveles reales de aprendizaje de los niños”.

También resalta que “sin medidas que ayuden a los niños a ponerse al día, los estudiantes pueden seguir retrasándose cada vez más incluso después de regresar a la escuela. Quedó demostrado, aun cuando los niños ya no faltan a la escuela, que pueden seguir perdiendo nuevos aprendizajes si la estrategia pedagógica no se adapta a sus necesidades. De esta manera, las pérdidas de aprendizaje iniciales a corto plazo pueden acumularse hasta convertirse en pérdidas de aprendizaje significativas a largo plazo. Modelar las pérdidas de aprendizaje proyectadas para los distintos estudiantes y los efectos de aprendizaje de las diferentes estrategias de mitigación puede ayudar a los líderes educativos a planificar la reapertura de las escuelas”.