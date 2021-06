Rapallini sacó un “aprobado” en su histórico estreno como árbitro en la Eurocopa 20/21

Fernando Rapallini pasó con éxito su primera experiencia como árbitro de la prestigiosa Eurocopa. De acuerdo a los especialistas que lo siguieron de cerca, el platense tuvo una correcta actuación en la victoria de Ucrania por 2-1 sobre Macedonia del Norte, por el Grupo C, en una jornada que dejó la clasificación a octavos de final de Países Bajos y Bélgica.

Rapallini, asistido por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Yamil Bonfá, se convirtió en el primer árbitro no europeo en dirigir un partido del torneo de selecciones más importante de Europa.

El juez nacido en nuestra ciudad completó una buena actuación y acertó en la sanción de los dos penales que tuvo el partido disputado en el estadio Nacional de Bucarest.

El primero fue a los diez minutos del segundo tiempo con el partido 2-0 a favor de Ucrania.

Rapallini advirtió una falta de Vyacheslav Karavayev, defensor de Ucrania, sobre el experimentado Goran Pandev.

El defensor Ezgjan Alioski, dirigido por Marcelo Bielsa en Leeds, convirtió el descuento de Macedonia del Norte luego del rebote que dio el arquero ucraniano tras atajar su primer remate.

Luego, a diez minutos del final, Rapallini recibió la asistencia del VAR y fue a chequear una mano en la barrera de Macedonia del Norte tras un tiro libre.

Ruslan Malinovskyi falló el penal y Ucrania no pudo ampliar el marcador que en el primer tiempo habían abierto Andriy Yarmolenko y Roman Yaremchuk.

“FEFO”, PLATENSE DE PURA CEPA

Fernando Rapallini nació en la Plata el 28 de abril de 1978 (43 años). Su debut en primera división se produjo en 2011, en el partido en que Godoy Cruz, en Mendoza, le ganó por 1-0 a All Boys.

A los 20 años, “Fefo”, como todos lo conocen, se inscribió en la Escuela Superior Platense de Árbitros (ESPA), que dirige el ex juez Jorge Vigliano.

No dirigió nunca en la Liga Amateur Platense, ya que después de egresar en 1999, pasó a construir sus primeras armas en los torneos de divisiones inferiores de AFA.

Fue nombrado árbitro internacional en 2014 y es uno de los candidatos a a representar al referato argentino en la próxima Copa del Mundo, a realizarse en Qatar, el año que viene.

Además de su pasión por el arbitraje, Fernando Rapallini se dedica a la construcción de piletas de natación. Y actualmente, reside en City Bell junto a su esposa e hija.

PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA, CLASIFICADOS

A última hora, y por el mismo grupo, Países Bajos se garantizó la clasificación a octavos de final al vencer a Austria por 2 a 0.

Los goles “naranjas” fueron de Memphis Depay, de penal y Denzel Dumfries.

Finalmente Bélgica, uno de los candidatos, venció a Dinamarca por 2 a 1 en el estadio Parken, de Copenhague, y también se clasificó. Los goles de Thorgan Hazard y Kevin De Bruyne revirtieron una derrota parcial desde los dos minutos del primer tiempo cuando apareció Yussuf Poulsen.

Hoy van a jugar Suecia vs. Eslovaquia (a las 10, Grupo E); Croacia vs. República Checa (a las 13, Grupo D) e Inglaterra vs. Escocia (a las 16, Grupo D).