Polémica en Azul por 190 vacuna "guardadas": “No dejen que se venzan”

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Azul, Alejandro Vieyra, y el director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, protagonizaron una polémica por 190 dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V que, según el funcionario municipal, “queremos aplicarlas y no nos dan los turnos, no dejen que se venzan”.

Borzi, por su parte, afirmó que “el proceso de vacunación está en marcha” y pidió que “dejen de hacer operaciones políticas que sólo confunden y desgastan a los vecinos”.

Todo comenzó este martes, cuando Vieyra publicó en su muro de Facebook: “No dejen vencer las vacunas. En el hospital Pintos tenemos en guarda durante hace más de 2 meses 190 dosis de segundas dosis de Sputnik. Queremos aplicarlas, se lo hemos solicitado a las autoridades provinciales y no nos dan los turnos. Las vacunas se van a vencer y muchos ciudadanos aún necesitan estas segundas dosis”.

Y agregó: “Sabemos que el gobernador eligió a los militantes de La Cámpora para la organización de la vacunación, pero no dejen que estas vacunas se venzan y autorícennos a aplicarla. Ya en Azul tiraron a la basura 300 dosis destinadas para nuestros abuelos, que no se repita esta desidia. Estamos a tiempo de que lleguen a los que las necesitan".

Pero Borzi no se quedó callado y, también a través de Facebook, respondió: “Hace 4 días (tengo guardado el chat) me comuniqué con el secretario de Salud Pública de Azul y acordamos solicitar turnera para esta semana y aplicar las dosis de Sputnik 2° componente que están en el Htal. Pintos. Es un proceso que está en marcha, en breve van a estar llegando los turnos. No solo aceptó con entusiasmo la propuesta, jamás siquiera insinuó algo respecto al vencimiento del lote (que está lejano en el tiempo)”.

Y añadió: “Nosotros vamos a seguir avanzando con el plan de vacunación (hay 21.777 azuleños inmunizados). Espero que dejen de hacer operaciones políticas que solo confunden y desgastan a los vecinos”.

Este miércoles pareció que la polemica parece haber llegado a su fin, ya que Viera publicó en la misma red social: “Buenas noticias: Vuelve la vacunación al Hospital Pintos de Azul”.