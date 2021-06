Las 200 palabras que podrían salvar la vida en la Tierra

Las personas poderosas detrás de los ataques más devastadores contra el Ambiente podrían ser sometidas a una nueva definición legal de “ecocidio” que un panel de peso pesado de abogados internacionales y activistas endurecidos esperan que revolucione la lucha contra la crisis climática.

El objetivo es tratar el ecocidio, la destrucción masiva del medio ambiente, como el genocidio, los crímenes contra la humanidad y otras atrocidades de nivel internacional, responsabilizando a los líderes mundiales y corporativos por los desastres ecológicos.

Con el mundo al borde de la catástrofe climática, el panel de expertos está listo para publicar su texto central que define el proyecto de ley el martes, luego de meses de debate y deliberación.

Si bien los miembros del panel han mantenido en secreto los detalles de la ley propuesta y muy esperada, un líder de la campaña de ecocidio ha dado la pista más fuerte hasta ahora de su texto y el principio audaz que lo sustenta: “200 palabras para proteger el futuro de la vida en la tierra".

“La idea es que sea una obviedad”, dijo a Vice Jojo Mehta, presidente de la Fundación Stop Ecocide que encargó el panel. "Es corto. Tiene que ser comprensible. Las últimas palabras están literalmente en el último ajuste en este momento", añadió.

El proyecto de ley delineará las consecuencias de este crimen ecológico, no ejemplos específicos del mismo. "No sabemos qué tonterías ecocidas se le ocurrirán a alguien. Si la ley es demasiado precisa, no estará preparada para el futuro", agregó Mehta.

De la misma manera en que se juzga a los criminales de guerra, el objetivo es enjuiciar a los tomadores de decisiones corporativos y gubernamentales a través de la Corte Penal Internacional (CPI), ya sea en su base en La Haya o en cualquier jurisdicción ratificadora, para financiar, permitir o causar daños atroces. abusos ambientales a través de la extracción de petróleo, la deforestación masiva, la minería industrial, la sobrepesca desenfrenada, etc.

Este creciente movimiento ha ido ganando terreno desde 2019, cuando dos pequeñas naciones insulares en riesgo por el aumento del nivel del mar, Vanuatu en el Pacífico y las Maldivas en el Océano Índico, exigieron una "consideración seria" del delito de ecocidio legalmente ejecutable

Figuras de alto perfil como el Papa Francisco, Greta Thunberg y la Dra. Jane Goodall han respaldado la propuesta, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron se comprometió el año pasado a defender su reconocimiento en el escenario internacional.