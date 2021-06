Miles de personas han firmado una petición para que Jeff Bezos compre y se coma la Gioconda

Por alguna extraña razón, miles de personas quieren que el CEO de Amazon, Jeff Bezos, compre y se coma la Gioconda, la pintura de Leonardo da Vinci que se encuentra en el Museo del Louvre en París.

A principios de esta semana, una petición en línea para que Bezos comprara y se comiera la famosa pintura de repente comenzó a cobrar fuerza. Lo curioso es que la petición ni siquiera es nueva, fue iniciada hace un año por un músico de Maryland llamado Kane Powell.

Powell le dijo al portal Vice que él y sus amigos estaban en hablando sobre Bezos, dado que Amazon estaba en las noticias en ese momento, y dijo que debería comprarlo "solo porque tiene el dinero para hacerlo".

Sin embargo, Powell y sus amigos no terminaron el tema alló: él dijo que Bezos no solo debería comprar el cuadro, sino que también debería comérselo. Cuando se le preguntó por qué recomendó que Bezos se comiera la pintura, Powell dio una respuesta simple: "Sinceramente, no lo sé".

Sin embargo, cuando creó la petición, parecía tener una idea más clara. "Nadie se ha comido la mona lisa y creemos que Jeff Bezos debe tomar una posición y hacer que esto suceda", escribió.

Por loco que parezca, ahora hay gente que habla sobre lo que realmente significaría si Bezos comprara y se comiera la Mona Lisa y lo que podría sucederle.