El enojo de Bossi por la versión que lo involucra en el supuesto romance de Alina y el "Muñeco"

Luego de que se lo vinculara al presunto romance entre Alina Moine (41) y Marcelo Gallardo (45) en un rol de "pantalla” para esconder la supuesta relación entre la periodista y el entrenador, el humorista Martín Bossi habló con un matutino porteño y expresó su malestar por la versión que difundió Rodrigo Lussich (48) en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30).

"Las versiones que se amplían desde Miami es que el Muñeco le habría pedido a Alina que vaya con un amigo (por Bossi) para despistar, porque él la esperaba allá", aseguró Rodrigo Lussich (48) en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30) refiriéndose al entrenador de River que está haciendo la pretemporada en Orlando, Florida .

"Creo que con 46 años y veinte de profesión, merezco preguntas un poco menos ofensivas, no me puedo prestar a semejante chiquilinada. Acá se dice que el viaje es una pantalla para ocultar el romance de ella con Marcelo Gallardo. Pregúntenme si estoy de novio con Barney, Mickey Mouse, Pluto, el Hombre Araña, hasta ahí me la banco, pero esto ya es mucho", respondió Martín al diario Clarín con el humor que lo caracteriza.