Sobre la campana, prorrogaron el pago del Monotributo

Dos días antes de que se active el pago, el Gobierno decidió prorrogar el vencimiento del monotributo que tenía lugar mañana, por lo que no habrá que cancelar ese monto con AFIP hasta mediados de julio.

Así lo decidió ayer el Poder Ejecutivo durante la reunión de gabinete económico, que tuvo lugar en la Casa de Gobierno. “Con el objetivo de garantizar que las y los contribuyentes puedan pagar sus obligaciones con los valores previstos en la iniciativa que se debate en el parlamento, la AFIP definió prorrogar el vencimiento previsto originalmente para este viernes. La nueva fecha de vencimiento operaría a mediados de julio”, explicó Jefatura de Gabinete.

“El organismo indicó a las entidades bancarias y tarjetas de crédito que no realicen los débitos automáticos de las cuentas de quienes pagan con dicha modalidad”, continuó el comunicado.

Este viernes 25 vencía el pago mensual del monotributo en medio del debate del nuevo proyecto de ley y se generó una incertidumbre entre los contribuyentes sobre si correspondía o no completar la recategorización. Según explicaron expertos a Infobae, mientras la nueva norma no sea aprobada, los monotributistas deberían pagar las cuotas con el incremento del 35,3 por ciento. Esa situación ya no tendrá lugar porque la prórroga daría tiempo al Congreso para que se aprueben las modificaciones.

Tras la sanción de la Ley 27.618, a comienzos de junio la AFIP reglamentó y publicó las nuevas escalas y categorías, que implicó un aumento de 35,3 por ciento que sería retroactivo a enero. Esta particularidad generó una deuda de los contribuyentes del régimen simplificado hacia el fisco por los meses que pagaron de 2021 con las escalas “viejas”.

MARCHA ATRÁS

Unos días después, tras el malestar entre los monotributistas, el Gobierno dio marcha atrás y envió al Congreso un proyecto de ley, que todavía está en debate, donde se establece que las escalas del primer semestre del año (de enero a junio) se mantienen de acuerdo a los parámetros de 2020.

La modificación que discute el parlamento fija que en julio se pondrá en vigencia una nueva actualización de escalas con un criterio “progresivo”, que incrementa en un 77 por ciento respecto de diciembre de 2020 el tope para categoría A, por ejemplo. En el texto de la norma se fijan los incrementos que tendrán escalas en las cuales las más bajas podrán duplicar los montos de facturación.

Por su parte, quienes se excedieron de la facturación prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen siempre que no superen la facturación de $5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta $6,5 millones.

También se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5 por ciento mensual, para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo. Para el caso de las categorías más altas de la E a la K, deberán pagar una “cuota especial” por única vez, según Infobae.

Con este proyecto se busca dar mayor previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas que suman 4.080.151, de los cuales 1.592.466 (39 por ciento) se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2.487.685 (61 por ciento) en el resto del país.