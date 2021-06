En tono de campaña, Alberto F. lanzó fuertes críticas contra la oposición

Con tono electoralista, Alberto Fernández cuestionó duramente a Mauricio Macri al adjudicarle haber dejado en la ruina a los argentinos por el “préstamo con el FMI” y a María Eugenia Vidal, a quien le recordó “jactarse de no inaugurar hospitales”, en el marco de un congreso gremial en el que defendió su gestión pese a la crisis socioeconómica actual.

Mientras que su antecesor en la Presidencia optó por no contestar las acusaciones, desde Juntos por el Cambio una de las voces de réplica que se escuchó fue la del diputado Mario Negri, quien le recomendó al Presidente dejar “de hacer berrinches y de atacar a la oposición” y se concentre en conseguir partidas del segundo componente de la Sputnik que “aún esperan millones de vacunados”.

El Presidente dio, en los hechos, su primer discurso de corte proselitista de cara a las elecciones primarias del 12 de septiembre en ocasión de celebrarse el 48° Congreso Nacional Bancario el gremio que conduce Sergio Palacios -muy cercano al kirchnerismo- y que acordó con los bancos tanto públicos como privados, un aumento salarial del 45 por ciento.

REUNIONES

Aunque en el oficialismo descartan estar inmersos en un clima de campaña y aseguran que, a diferencia de las internas que señalan en la oposición por la definición de candidaturas, se encuentran abocados a temas de gestión. Pero ya son varios los dirigentes del Frente de Todos (FdT) ocupados en el diseño de las ideas fuerza que enarbolarán los candidatos del oficialismo que competirán en las legislativas.

A la “reunión de los lunes” que desde hace poco más de un mes convoca el gobernador Axel Kicillof en La Plata, se le suman encuentros en distintos ámbitos. El último martes por la tarde, por caso, en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió al consultor Juan Courel, que había integrado el equipo de prensa del ex gobernador Daniel Scioli y asesoró a Fernández en la campaña presidencial de 2019. Esa noche el salón de los Científicos del palacio de Gobierno fue escenario de una reunión inusual de “comunicación”: Fernández y Cafiero conversaron con funcionarios, como el secretario de Medios Francisco “Pancho” Meritello, para definir algunos ejes discursivos. “Fue para cerrar unos spots de gestión que pronto vamos a difundir”, indicó una calificada fuente consultada por este diario minimizando que durante la cita se haya hablado de campaña.

Empero, los videos que difundirá Presidencia expondrán temas de campaña que ayer el mismo Alberto F. se encargó de adelantar durante su encendido discurso en la sede de La Bancaria. “Dicen una y otra vez que no tenemos plan o proyecto. Tenemos un plan: cuidar a los argentinos. Un proyecto: que vuelva el trabajo. Una decisión: poner a la Argentina de pie. Tenemos un plan, lo que pasa es que no les gusta a ellos, porque el que tienen ellos es el de ajustar, el de echar al que sobra”, fustigó el jefe de Estado y al hacer foco en la figura de Macri, recordó que “el anterior presidente se olvidó de los argentinos y los metió en un lío enorme y nosotros seguimos negociando con el FMI porque ellos saben que necesitamos más tiempo. No tenemos que olvidarnos de esto, especialmente porque se viene un proceso electoral”.

A modo de reconocimiento de su gestión, enumeró la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados del PAMI y de haber terminado “con la Argentina de los tarifazos y las tasas de interés del 98 por ciento” al tiempo que bendijo la nueva pauta salarial del 45 por ciento, devenida de la escalada inflacionaria del primer cuatrimestre.

LA ESPERA POR LA SPUTNIK

Durante el acto el jefe de Estado también ironizó sobre los reclamos de la oposición por las demoras en la llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik V: “Ahora nos reclaman la segunda dosis de veneno”, indicó al recordar la denuncia que había promovido Elisa Carrió contra el Ejecutivo por la adquisición de la vacuna rusa.

Unos minutos antes le había dedicado un capítulo de su alocución a Vidal que, por estas horas, define su regreso a la capital federal como candidata a diputada nacional. “No podemos olvidarnos de una gobernadora que se jactaba de no inaugurar hospitales y que decía que abríamos universidades para gente pobre que nunca iba a poder llegar a ellas”, remarcó con un tono enjundioso, que no ocultaba su rostro, y ladeado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El titular de La Bancaria previamente había apoyado al jefe de Estado de cara a los comicios legislativos. “Somos parte de este gobierno. No tenemos opinión neutra, queremos seguir sosteniéndolo”, reconoció. No son pocos los sindicalistas que intentarán ganar peso en la conformación de las listas después que en 2019 relegaran varios lugares. El titular de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, es uno de los que buscará renovar mandato en Diputados en diciembre por la Provincia.

“VACUNAS Y MUERTES”

En la oposición acusaron recibo del discurso confrontativo del jefe de Estado. El diputado radical Mario Negri le contestó, a través de su cuenta de Twitter, con un dejo de humor cordobés: “Señor Presidente: hay 6 millones de argentinos angustiados que esperan la segunda dosis de Sputnik V. En vez de hacer berrinches y atacar a la oposición dé respuestas a la sociedad que vive en la zozobra. Con las chicanas no va a conseguir vacunas”.

El actual presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y compañero de bloque en la Cámara baja, Alfredo Cornejo, pidió al Presidente que deje de “ironizar” al advertir que “la ineptitud para conseguir vacunas ya se cobró miles de muertes en nuestro país. Esto no es broma”.