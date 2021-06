VIDEO.- Zafó a patadas y se tiró del auto: investigan intento de secuestro en Villa Elisa

Dos hombres mayores de edad están detenidos en el marco de una investigación por lo que habría sido un intento de secuestro de una joven mujer que, según se puede observar en un video, logró escapar de sus captores.

El hecho ocurrió en Camino General Belgrano y 426 y una cámara de seguridad de la zona muestra el momento en que un auto se detiene y una persona abre una de las puertas traseras del vehículo y la emprende a patadas para lograr abrirla. Seguidamente se arroja del coche que se aleja del lugar.

En cuestión de segundos llega un móvil policial que encuentra a la mujer en el piso y sale tras el automóvil donde habría estado secuestrada, logrando la detención de sus ocupantes, un sujeto de 31 años domiciliado en Tristán Suárez y otro de 27, oriundo de Villa Elisa.

Los sujetos iban a bordo de un Citroen C4 color gris y ahora enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad. En la captura de los implicados trabajaron agentes del Comando de Patrullas. El hecho tiene ribetes confusos y ahora se trata de dilucidar lo ocurrido.

En tanto, según fuentes judiciales, otra hipótesis que se investiga es que sería una mujer que se encontraba ofreciendo servicios sexuales y que habría consensuado un encuentro con una persona. Pero al momento de subirse al vehículo eran dos, por lo que se negó, intentó bajarse y se lo impidieron, por lo que debió forcejear.

El caso recuerda lo denunciado en febrero de este año por una joven periodista platense que en las redes sociales detalló un intento de secuestro en la zona de 25 y 43 en el barrio de La Loma. Según su relato en Twitter, la policía habría interceptado a los sujetos pero no se informó sobre detenciones.

La denunciante, Carolina Villalba, periodista y productora de radio según consta en su perfil de Twitter, no hizo la denuncia formal pero anunció que pidió imágenes de cámaras de seguridad donde podría haber quedado registrado el ataque denunciado. "Hoy me tocó a mí y sentí miedo, mucho miedo. Esta mañana, cuando volvía de hacerme un hisopado de 38 y 27, me cruzo con un auto manejado por dos hombres por la zona de 25 y 43. Uno de ellos (descalzo) se baja y comienza a cruzar la calle a toda velocidad, gritando "era ella", escribió en su cuenta de Twitter.

"Yo me paralicé por dos segundos y empecé a correr. Hice una cuadra y el tipo disimuló estar mirando una casa. Yo saqué mi celular y llamé a la policía, tomaron mi denuncia y salí disparando para mí casa", contó Villalba. Según indicó, cuando dio vuelta la manzana recibió un llamado de la policía, preguntándole si estaba bien y si necesitaba asistencia. "Mi respuesta fue que sí y les consulté si los habían podido agarrar. A los dos minutos los crucé de nuevo en 44 y 23", siguió.

"El más gordo, con camiseta blanca, se baja y se pone a divagar. Estaba ebrio. Cuando los veo les aviso a la policía (yo seguía hablando con la operadora) pero el tipo se me acerca y me dice 'vení bonita estás hermosa, no te voy a hacer nada'. Yo empecé a gritar y volví a correr", relató.