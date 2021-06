Visita a Banfield en su primer amistoso de pretemporada

Gimnasia jugará hoy su primer amistoso de pretemporada, que marcará el final de la tercera semana de trabajo. Con el objetivo de empezar a sumar minutos de fútbol formal, se realizará este encuentro ante Banfield que le servirá a la dupla técnica integrada por Mariano Messera y Leandro Martini para ir viendo a sus dirigidos y también delineando un equipo ideal. Según lo pactado, se jugarán dos encuentros amistosos, que tendrán una duración de 60 minutos cada uno.

El escenario será el estadio “Florencio Sola”, del Taladro, donde desde las 10 jugarán los titulares, mientras que a partir de las 11 lo harán los suplentes. Como el encuentro se disputará a puertas cerradas, el club dueño de casa informó que transmitirá en vivo -por su canal de Youtube- ambos cotejos, que podrán ser seguidos libremente.

Regresando a lo futbolístico, en lo que fue la quinta jornada de trabajo en doble turno de esta tercera semana, Martini y Messera trabajaron sobre todo en la tarde de ayer de cara a este amistoso con el Taladro, parando en la cancha principal de Estancia Chica dos equipos. Si bien la dupla no confirmó las formaciones titulares, ya tienen un borrador de cómo podría ser la jornada de hoy en el Sur bonaerense.

En la defensa, la duda está en la zaga central porque Maximiliano Coronel arrastra una molestia en un gemelo y, de no estar bien, su lugar será ocupado por el flamante refuerzo, Guillermo Fratta. En la mitad de la cancha el colombiano Mancilla será titular, pero al no jugar Víctor Ayala, Emanuel Cecchini y Matías Miranda compiten por el puesto para reemplazarlo. Arriba, el Tanque Contín y el juvenil Sebastián Cocimano disputan por ver quién será la referencia dentro del área, al no estar ya Lucas Barrios.

En consecuencia, los titulares podrían ir con: Rodrigo Rey; Leonardo Morales, Guillermo Fratta o Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla y Matías Miranda o Emanuel Cecchini; Erik Ramírez, Brahian Alemán y Johan Carbonero; Sebastián Cocimano o Nicolás Contín.

Obviamente que también tendrán la oportunidad de mostrarse los juveniles que fueron promovidos al plantel profesional, como así también el otro refuerzo que llegó hasta el momento, Nicolás Colazo.

Como quedó dicho, este será el primer amistoso preparatorio, y el segundo se dará exactamente dentro de una semana, ante Independiente. Según lo programado, el sábado 3 de julio venidero el Lobo visitará al Rojo en Avellaneda; mientras que por ahora el tercer amistoso programado para el sábado 10 con Huracán, no está confirmado.

OTRA FUERTE JORNADA en estancia chica

En cuanto a lo que sucedió ayer en la quinta jornada de entrenamiento de la tercera semana de pretemporada, a primera hora desde las 9:30 hubo tareas físicas con pelota en el predio abastense con el profe Ignacio Dahul.

Tras el almuerzo y un breve descanso, los futbolistas retornaron a Abasto y desde las 16 afrontaron el segundo turno donde directamente hubo fútbol, ya que Messera y Martini probaron los equipos que hoy jugarán ante Banfield.

Luego regresaron al hotel ubicado en la salida de nuestra ciudad donde están concentrados desde el lunes pasado, para directamente cenar y descansar.

Hoy en horas del mediodía los jugadores quedarán liberados y mañana tendrán la jornada libre. El lunes bien temprano regresarán al predio de Abasto para hisoparse nuevamente y encarar la cuarta semana de pretemporada y segunda que tendrá concentración y jornadas de tareas en doble turno, que finalizarán con el mencionado amistoso frente al Rojo, el sábado 3 de julio.

De los dos refuerzos que tiene el plantel, el que podría ser titular es el uruguayo Guillermo Fratta