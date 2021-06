Para San Carlos, es un buen momento para recuperarse

Villa San Carlos, de discreta campaña, buscará esta tarde recomponer su imagen, cuando a partir de las 15 visite a San Miguel, en el estadio Malvinas Argentinas.

Para Celeste será una buena ocasión de cambiar su imagen futbolística, después de la derrota ante Talleres, en Berisso, ya que San Miguel no está atravesando por su mejor momento, a pesar de que venía de una importante levantada.

Para este partido, el técnico del Celeste no confirmó el once titular, aunque el dato saliente será la primera convocatoria del juvenil Octavio Padovani (categoría 2000) y el regreso de Ezequiel Aguimcer a la lista de convocados, ya que por una lesión no era citado desde febrero de 2020.

Por otra parte, se confirmó ayer dos casos positivos de Covid-19 en el plantel. Se trata del defensor Gabriel Manes y del volante Lautaro Chileme. Ambos ya están aislados y se encuentran en buen estado.

Los otros partidos: Dep. Merlo-Defensores Unidos (13:05); Acassuso-Los Andes (13:10); Sacachispas-Argentino de Quilmes; Cañuelas-Colegiales; Flandria-Fénix y UAI Urquiza-Comunicaciones, desde las 15. Y a partir de las 17:10, Talleres vs. Armenio. Libre: J.J. Urquiza.