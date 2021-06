El universo de "Monsters, Inc" en una nueva serie

La serie "Monsters at work", derivada de los filmes de Pixar del universo "Monsters, Inc", llegará desde el 7 de julio a la plataforma de streaming Disney+.

Junto a los dos monstruos protagonistas de las películas, Mike Wazowski y James P. "Sulley" Sullivan -cuyas voces vuelven a ser las originales, de Billy Crystal y John Goodman- la serie animada introduce varios personajes nuevos.

Entre ellos Tylor Tuskmon (Ben Feldman), un joven monstruo recién graduado, que frente al cambio de Mosters & Co, dirigido por Mike y Sulley, debe dejar de lado el sueño de convertirse en un súper asustador, para aprender a convertirse en un bromista capaz de hacer reír.

"Me gustó mucho volver a Mike. Creo que nunca se fue, es el personaje que más me gustó interpretar. Me divertí mucho en las primeras dos películas con John. Y volver a ser equipo en una

divertida serie nueva fue muy emocionante", explicó a ANSA Billy Cristal en la conferencia de prensa de presentación de la serie, realizada de modo online.

Crystal recordó que sus nietos, después de ver las películas de Monstruos, lo llamaban por teléfono seis meses más tarde y le pedían hablar con Mike. "Ahora, es bueno que los pequeños puedan ver la serie con otros niños y esos que se han convertido en adultos puedan verla

con sus hijos", deslizó.