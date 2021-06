El Polaco recibió de todos lados por una actitud con Barby Silenzi en La Academia

Yanina Latorre volvió a arremeter con todo contra El Polaco por sus actitudes con su pareja, Barby Silenzi, en una nueva edición de La Academia. Y en la misma sintonía, también Jimena Barón y la propia Silenzi se encolumnaron contra el cantante bailantero.

Hace un tiempo, cuando la pareja atravesó una crisis y estuvo al borde de la ruptura, en medio de un escándalo por supuestas infidelidades, luego de que El Polaco anduviera "muy activo" en las redes sociales con otras mujeres, Latorre lo criticó con todo por "ningunear" a Silenzi.

Y ahora, en la Academia, donde la pareja se luce en la pista de baile, lo acusó a El Polaco de querer llevarse todo el protagonismo y de dejar como un "florero" a Silenzi.

"Fue tremendo. Ella salió furiosa y él estaba en Disney, ni registra la secuencia", tiró Latorre sobre el comportamiento de él.

"¿Imaginate si se lo hacen al revés? Si se enojó por un like (a Francisco Delgado) … Porque a Barby no la dejó ni de florero, la dejó olvidada... Ella se fue sola, tipo coritas", agregó recordando la crisis que tuvo la pareja.

El comentario de Latorre, en "Los Angeles de la Mañana", derivó de otro que realizó Jimena Barón, integrante del jurado de La Academia, con el que puso de manifiesto la actitud del cantante.

"Hay una cuestión de ego, Polaco, porque Barby no se merece estar como un florero", observó Barón.

En esa sintonía Silenzi no esquivó la objeción de la jurado y tiró que "yo me adapto, no me voy a quejar, pero sí me molesta un poco esto de quedar pintada".

"Te lo dicen y después pasa peor, porque viene otra piba, que no tengo nada contra ella, pero viene y yo me tengo que ir al costado. ¡Me tuve que ir al costado! Quedé pintada como un poste", lamantó Silenzi.