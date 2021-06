"Santiago del Forr*", el apodo que un participante de MasterChef le habría puesto al conductor

La segunda temporada de Maste“Cuentan en la producción, fijate cómo dejan filtrar datos, que Alex Caniggia rebautizó como Santiago del For* a Santiago del Moro. No sé si será cierto o no, pero es lo que filtra la producción de MasterChef”rChef Celebrity Argentina está entrando en su recta final y todas las miradas están puestas en Alex Caniggia, quien a pesar de estar en competencia en los programas que se emiten actualmente (son grabados) ya se sabe que tendrá una despedida complicada.

Y en las últimas horas se filtró un apodo que el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis le habría puesto a Santiago del Moro, conductor del exitoso reality de cocina que se emite por la pantalla de Telefé.

“Cuentan en la producción, fijate cómo dejan filtrar datos, que Alex Caniggia rebautizó como Santiago del Forr* a Santiago del Moro. No sé si será cierto o no, pero es lo que filtra la producción de MasterChef”, comentó ayer Rodrigo Lussich en Intrusos.

En ese momento también estaba al aire Fabián Esperón, representante de Alex, quien rápidamente respondió: “Él tiene un personaje que para muchos es despreciable, pero que diga eso de una persona, yo aseguro que eso es imposible”.

Adrián Pallares, otro de los conductores del programa de chimentos, tambié indicó que en los últimos programas la producción ya no lo cuida a Caniggia en las ediciones sabiendo lo que pasó después.

“La gente vio al aire que hasta hace tres semanas no le ponían ninguna imagen destemplada, y el otro día Santiago del Moro le puso una cara... al cual Alex le dijo garca un montón de veces, pero no lo ponían", precisó el periodista.