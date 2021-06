“Si bajaras un poco”: la fijación de Cris Morena por los cuerpos y el padecimiento de Romina Yan

“Tenía quince años, iba a un colegio de doble turno, trabajaba hasta las tres de la madrugada… ¡y me levantaba a las siete de la mañana! Empecé a sufrir de anorexia, obsesionada por tener un cuerpo perfecto. La comida fue el cable a tierra de mis miedos y mi inseguridad. Mi boicot contra mí misma. En general, de eso no te curás. El fantasma de la gordura acosa siempre. En mi caso, la salvación fue mi matrimonio con Darío Giordano, y mis hijos: Franco, Valentín y Azul…”.

Las palabras, tristes, son de Romina Yan, la recordada y querida actriz que murió el 28 de septiembre de 2000, a los 36 años, tras descompensarse cuando salía del gimnasio, según la versión oficial, por una aneurisma. La versión nunca confirmada aseguraba que su muerte se produjo en un centro de estética donde se realizaba un tratamiento para bajar de peso. ¿Y por qué resonaron ahora? Porque su mamá, Cris Morena, en una distendida entrevista con Jey Mammon, utilizó una frase que revolucionó el avispero al mostrar que sigue presa a una extraña fijación por el cuerpo, algo que tanto padeció su hija.

En el programa de América, el conductor le preguntó a la exitosa productora qué chances había de hacer una remake de su clásico de entretenimiento juvenil “Jugate conmigo”, que está celebrando sus treinta años, y quién lo conduciría. Y la respuesta de Cris Morena, tras decir que sí, hizo mucho ruido: “Vos, si bajaras un poco”.

El animador, que tiene tremenda cintura para atajar los penales más difíciles, se la dejó pasar entre risas incómodas (le dijo “me encanta, Cris, siempre esteta”), pero el público, que estaba del otro lado, no.

Inmediatamente, y hasta la jornada de ayer, las redes se llenaron de comentarios en contra de Morena y esas cuatro palabras (”si bajaras un poco”) que tanto peligro esconden: ¿hay que ser flaco para conducir un programa? ¿Hay que ser flaco para estar en la tevé? Al parecer de Cris, sí.

ARDIERON LAS REDES

Desde “gordofóbica” hasta “retrógrada”, fueron muchas las acusaciones e insultos que la productora recibió. Y muchos más los que trajeron al presente los trastornos alimenticios de Romina Yan.

“Que Cris Morena sea gordofóbica no me sorprende para nada. Romina Yan, su hija, sufrió de anorexia y siempre se preocupó por su imagen. El pensamiento de Cris le dañó la vida a su hija y las consecuencias de eso, evidentemente, no le sirvieron de aprendizaje. Qué pena”, fue uno de los tuits que más repercusiones generaron en una enardecida red social del pajarito.

“Décadas después, Cris Morena sigue naturalizando los estereotipos y la discriminación. Atrasa”, escribió una usuaria.

Y otros, entre miles, dirigieron sus misiles hacia las creaciones de Cris Morena donde, desde “Jugate conmigo” a “Casi Ángeles”, siempre se mostraban en primer plano a jovencitos y jovencitas de, como se dice ahora, “belleza hegemónica”.

“La cantidad de personas que deben haber sufrido trastornos alimenticios por culpa de las novelas que hacía Cris Morena, tratando de gordas a chicas de 50kg. Siempre fue una discriminadora”, fue uno de los comentarios que más adhesiones recibió.

Hace unos meses, Ángeles Balbiani, ex “Rebelde Way”, y quien hasta no hace mucho fue parte de “Intrusos”, contó lo mal que la pasó en esa ficción en donde dijo haber sufrido problemas de bullying por su peso. “Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal”, contó la actriz que, en esa tira, le dio vida a Feli, la mejor amiga de la protagonista (Luisana Lopilato) que lucha porque alguien la quiera tal cual es, es decir, con sus pocos kilos de más. Años más tarde repitió el estereotipo de personaje en “Floricienta”, también de Cris Morena.

Rial, el año pasado, había sido implacable contra la productora. En “Intrusos”, mientras analizaban el paso de un actor salido de la factoría de Cris Morena por “ShowMatch”, lanzó: “Un día tenemos que hablar del daño que le hizo Cris Morena a la juventud argentina”. Según dijo, le prohibió a sus hijas que cantaran algunas de las canciones de los shows televisivos de Morena, en donde se popularizaron temas como “Flaca, flaca”, por ejemplo.

Con la polémica instalada, Cris Morena prefirió no comentar sobre el escándalo que suscitó su declaración en el programa de América. Prefirió, en cambio, junto a una serie de pequeños videos de su participación musical en el envío, decir que había sido “muy feliz” durante su visita a “Los Mammones”.

El conductor tampoco se refirió abiertamente a la polémica, sin embargo, le comentó con un corazón de adhesión a un seguidor que le escribió: “Ojalá conduzcas ‘Jugate Conmigo’ así como estás”.