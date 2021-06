"Me están siguiendo, me gatillaron": dramático escape de un vecino al que intentaron robarle en 4 y 617

Dramáticos minutos vivió en las últimas horas un vecino de Barrio Aeropuerto por un intento de robo a mano armada que casi le cuesta la vida. Si bien el hecho de inseguridad no llegó a concretarse por la destreza del conductor que pudo escabullirse por las calles de dicho sector y lograr así que los dos motochorros que lo seguían le perdieran el rastro, para los vecinos la secuencia desnuda el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el barrio y no dudan en afirmar que "este tipo de sucesos son moneda corriente" por lo que en lo que respecta a seguridad "estamos abandonados".

Este intento de robo tiene como protagonista a un hombre que ayer viernes por la noche se encontraba haciendo repartos de la casa de comida de su hija ubicada en 4 y 617 cuando fue sorprendido por dos sujetos en moto que se pusieron a tiro de su vehículo, una camioneta marca Dodge, modelo Journey de color roja.

Tras darse cuenta de que estaba siendo perseguido y al notar que se encontraba en una zona desolada, el hombre comenzó a enviar mensajes de audio a su familia para que enviaran un patrullero a la zona. En su casa recibieron el mensaje y se comunicaron al instante al 911 para dar cuenta de la situación. Al mismo tiempo y ante la posibilidad de que la policía no acudiera al pedido de auxilio, en la vivienda comenzó a trabajarse en "un plan b" para poder rescatar al hombre, que sufre una discapacidad motriz, de las fauces de la delincuencia.

La angustia del hombre por la situación que estaba viviendo quedó reflejada en la serie de audios que envió luego a su familia (cuya publicación fue autorizada por la víctima) en los que fue relatando cómo los presuntos ladrones lo seguían. Mientras realizaba todo tipo de intrépidas maniobras para sacarle ventaja al par de delincuentes y de este modo evitar el asalto, el hombre contó que con los rodados en movimiento lo apuntaron con un arma de fuego y que incluso sitió que le gatillaron.

"Eran las 11 de la noche y estaba haciendo las últimas entregas del negocio de mi hija. Estaba circulando por 4 y 618 cuando salieron dos tipos en una moto de una cortada y me empezaron a seguir. Aceleré pero se pudieron delante mío y me gatillaron tres veces", relató a este diario el damnificado Marcelo Díaz.

Varias cuadras transitó (calcula que fueron diez) con la incertidumbre de no saber cómo iba a terminar esta persecución y hasta llegó a confesar en un audio enviado a su hija "tengo miedo". Según cuenta en los mensajes que envió, en un momento dado cuando ya casi no quedaban recursos para poder sacar una ventaja clara que lo sacara de esa situación de peligro se le vino a la mente que estaba muy cerca de la casa de un conocido y que podría refugiarse allí.

Pero cuando se dirigía a ese lugar volvió a toparse con los ladrones. "Debido a mi discapacidad, para ese entonces todo mi cuerpo estaba duro. Confieso que me ayudaron los años que estuve al volante para escapar de los chorros. Estaba a pocas cuadras de mi casa cuando se volvieron a aparecer estos tipos. Se me cruzó por la mente meterme a mi casa pero al final terminé optando por continuar hacia la comisaría. Y aquí viene lo que demuestra que estamos desamparados porque me siguieron hasta media cuadra antes del destacamento. No tienen respeto por nada", analizó.

En su casa ya habían tomado la decisión de que había que salir a buscarlo. Siguiendo el recorrido que iba marcando Marcelo mediante los audios, su yerno logró interceptarlo a media cuadra de la comisaría, en 4 y 611. Para Marcelo, aquella aparición fue vital para que evitar que lo abordaran, le quitaran la moto y "muy probablemente" que le gatillaran.

"Estos tipos no respetan nada. Estábamos a media cuadra de la comisaría y todavía seguían con intenciones de robarme. Menos mal que apareció mi yerno sino, no se si estaría contando esto", destacó. En este sentido, criticó el hecho de que la policía no lo encontrara antes ya que su familia había hecho llamados tanto al 911 como al teléfono particular de la comisaría.

"Es una mescla de todo. Estamos desamparados. No hay móviles policiales, no hay iluminación. Muchos sectores son una boca de lobo, ideales para una emboscada. Necesitamos que nos brinden seguridad para poder trabajar o para ir a tomar el micro porque ni eso se puede hacer sin que te afanen", concluyó al tiempo que sostuvo que debió ser asistido por una ambulancia del SAME ante la situación que vivió.