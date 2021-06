Furioso descargo de jubilada platense: "Me multaron por no pintar el cordón durante el confinamiento"

Una frentista de 76 años de La Plata que se identifcó como Liliana, realizó un efusivo descargo tras recibir una multa de 2700 pesos por no pintar el cordón de la calzada frente a su vivienda.

Según relató, hace poco más de dos semanas inspectores municipales se acercaron a su casa y la intimaron a pintar de gris un tramo del cordón que estaba de color amarillo. La mujer consignó en primer lugar que el inconveniente, que podría causar confusión entre los automovilistas, se debe a que el cordón se despintó con el tiempo. "Se ven los restos de pintura gris encima", comentó la vecina.

Asimismo, explicó que debido al retorno a la Fase 1 por el coronavirus le anticipó en ese momento a los inspectores municipales que postergaría el trabajo hasta el levantamiento de las restricciones.

Pero los inspectores regresaron y le labraron una contravención por un monto de 2700 pesos. "Vinieron en medio del confinamiento y me multaron", afirmó.

"Nunca dije que no lo fuera a pintar. Solamente les dijo que iba a esperar a que finalizará la restricción, y de esa forma poder salir a comprar la pintura para hacer el trabajo", sostuvo.

Y agregó que a los inspectores "ni les intereso mi situación, soy una persona mayor y no me quiero contagiar, por lo cual obedecí a las órdenes del Gobierno nacional".

"Lo único que pido es que me saquen la multa porque es efectuada injustamente, dado que no respetaron la semana de aislameinto. Lo iba a pintar el martes 1 de junio dado que el confinamiento terminaba el 31 de mayo. Aparte, yo no pinté de amarillo y la gente estaciona sin problemas en ese lugar", afirmó.