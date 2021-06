Tras otro finde en Fase 1, La Plata retoma el ritmo de la nueva normalidad semanal: qué se habilita

Los nueve días de confinamiento total quedaron atrás y ahora parece ser que los fines de semana con duras restricciones serán lo que se viene, al menos por unos meses. Aunque aún resta la palabra del Presidente, quien anunciará en los próximos días cómo seguirá la cuarentena después del 11 de junio, fecha en la que caduca el DNU vigente. De todas formas, tal como se informó en EL DIA, pese a las restricciones impuestas para el sábado y domingo, en nuestra ciudad hubo mucho movimiento y el confinamiento estuvo lejos de ser estricto, con plazas colmadas, aperturas de comercios y casi sin controles.

Lo cierto es que hoy La Plata vuelve a salir de la Fase 1 para iniciar una nueva etapa en cuanto a las restricciones relacionadas a la pandemia del coronavirus. En el Gran La Plata, que se encuentra en “zona de alarma epidemiológica y sanitaria”, se permitirá abrir nuevamente todos los locales comerciales desde las 6 hasta las 19, con excepción de los esenciales con horario nocturno. Los gastronómicos, por su parte, podrán recibir clientes de 6 a 19 “en espacios habilitados al aire libre”, precisaron desde el Gobierno Nacional, mientras que fuera de ese rango horario solo se les permitirá la modalidad delivery.

La circulación general de personas por la calle estará permitida de 6 a 20, por lo que reabrirán espacios municipales como la República de los Niños y el Parque Ecológico. Ambos funcionarán de lunes a viernes de 7 a 19.

Según establece el DNU nacional 334/21, que tiene vigencia hasta este viernes, continuarán prohibidos los deportes grupales de contacto al aire libre, la actividad de clubes, gimnasios y establecimientos afines; seguirán cerrados casinos, bingos, discotecas, y estarán prohibidas las reuniones sociales en domicilios particulares.

Tampoco habrá clases presenciales, que están suspendidas desde mediados de abril pasado. Sigue la virtualidad como sistema de educación exclusivo para millones de alumnos de la provincia de Buenos Aires, situación que ha generado numerosos reclamos de organizaciones no gubernamentales y padres que se han movilizado para pedir por una pronta presencialidad. Además, y al igual que en todo el país (sin importar en que nivel se encuentre), están suspendidos los viajes grupales de egresados, de estudio, de jubilados y de grupos turísticos; y las reuniones sociales de más de 10 personas.

Cabe destacar que el domingo regaló otra jornada soleada y fresca, pero que entre la mañana y parte de la tarde permitió que la gente se acerque a las plazas de la Ciudad. Los parques San Martín, Saavedra, y las plazas Castelli, Malvinas estuvieron entre las elegidas por familiares y de amigos que se reunieron al aire libre. Con el uso de barbijos, distanciamiento social, y alcohol en gel, compartieron largas charlas bajo los tibios rayos del sol de otoño. Eso sí, en relación a los controles, casi que brillaron por su ausencia.

“Es impresionante la cantidad de gente que se ven en los parques y las plazas”, precisó una vecina que vive en la zona del Parque San Martín, otro espacio muy concurrido en la jornada de ayer. El sector más concurrido fue el de calle 54 entre 23 y 25. Precisamente, en la esquina de 25 y 54 hay un puesto de control municipal, pero prácticamente no hubo interacción entre los inspectores y la gente que pasó gran parte de la tarde en el parque, una situación no permitida en el marco del confinamiento estricto que trató de imponer el gobierno nacional y provincial.

En tanto, entre los comerciantes este fin de semana abrieron no sólo los esenciales. Según fuentes del sector, la mayoría que se animó a abrir fue “por necesidad”. Y explicaron: “Las deudas se siguen acumulando, cómo hacemos para pagarlas”. En tanto, los gastronómicos, que sólo podían hacer delivery o take away, hubo distintos locales que decidieron ir un poco más allá y atendieron al público en el comercio, aunque con protocolos, aseguraron. Según trascendió, no fue una decisión del sector, sino que cada uno resolvió hasta donde llegaba con su decisión, arriesgándose a una posible sanción.