Informe Pincha: "Me gusta jugar cerca del arco rival", dijo Ramírez, flamante refuerzo

Ezequiel Ramírez, flamante refuerzo de Estudiantes, brindó una conferencia de prensa en la que habló de todo. "Espero poder debutar y afianzarme en Primera, ojalá pueda entrar bien en el grupo para poder lograr resultados", sostuvo el futbolista que ya entrena bajo las órdenes del DT Ricardo Zielinski, quien además reveló que "me contactó Mariano Andújar para contarme lo que es club y como se manejan en la división".

Asimismo dijo que "me enteré hace un mes el interés de Estudiantes, me enorgullece llegar a este club, que es un club ordenado y con buena gente". A la hora de hablar de sus características como jugador, Ramírez precisó: "Soy un jugador veloz, que me gusta jugar cerca del arco rival, pero después el técnico decidirá en donde quiere ponerme".

También se refirió a su pasado futbolístico: "Mi recorrido en el fútbol comenzó a los 11 años en jugando en Chaco, luego hice las juveniles en Defensa y Justicia y después en Sarmiento".