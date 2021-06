El descuido de Karina Jelinek que alteró a Instagram

Karina Jelinek (40) volvió a estar en boca de todos en Instagram, en donde reúne cerca de 1 millón de seguidores, después de que en un baile en vivo se le corriera una prenda y mostrara una lola.

En una cuestión de minutos, el video se volvió viral, y los comentarios se reprodujeron a rolete. La repercusión hizo que la morocha saliera a dar declaraciones.

"No me espanta ni me asusta que se vea mi pequeño timbre", expresó Jelinek.

La secuencia ocurrió anoche cuando hacía un vivo del que participaban unos 1.845 usuarios.

"Miren lo que me traje ayer del programa de Jey Mammón. Me regalaron esto con mi cara. Dicen sí y no. Ahora con las preguntas que ustedes me hagan yo les voy a contestar. ¿Qué les parece?", comentaba Jelinek.

De repente, se le corrió un poco la bata blanca y dejó al descubierto una de sus lolas.

La novedad llegó a oídos de Angel de Brito, quien esta mañana le preguntó a Karin Olga si le pasó sin querer o si fue a propósito.

"No me espanta ni me asusta que se vea mi pequeño timbre... me pasó miles de veces en desfiles y producciones de fotos y sigo adelante como toda profesional... creo que a nadie ya le sorprende, Ángel De Brito. Soy así, ¿no te parece?", contestó Jelinek