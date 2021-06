Clínicas de La Plata encendieron la alarma: "Faltan sedantes, no podemos recibir más pacientes"

A tres días de la finalización de las restricciones establecidas por el DNU presidencial, y mientras las autoridades evalúan los pasos a seguir, desde las clínicas de La Plata advirtieron que en las terapias intensivas "no podemos recibir a ningún paciente más porque estamos al límite con los sedantes" y aseguraron que "la situación es desesperante".

La escasez de los medicamentos de sedación, clave para la atención en terapia intensiva, se suma a la preocupacion por la alta ocupación de camas UTI, que según datos oficiales ronda el 70 % tanto en los hospitales públicos como privados, motivo por el cual hoy autoridades provinciales señalaron que las restricciones "deberían seguir por tres o cuatro semanas más".

Raúl Tassi, presidente del Instituto Médico Platense, aseguró que "ayer mantuvimos una reunión por Zoom con autoridades de clínicas nucleadas en ACLIBA, como Hospital Español, Hopsital Italiano, Ipensa, Instituto del Diagnóstico, Clinica del Niño, Clínica San Vicente, Cimed, y la preocupación de todos es la misma: ya no tenemos más sedantes para los pacientes de terapia intensiva".

Tassi afirmó que "no se puede conseguir los medicamentos para sedar a los pacientes de terapia intensiva, y en esta situación no podemos recibir a ningún paciente más". "Estamos en falta con todo lo que sea de sedación para atender las terapias. Esto significa que no podemos atender a los pacientes, porque es imposible en terapia no poder sedar. Ante este marco complejo, dijo que "la situación que atravesamos en las clínicas es desesperante".

"Saltó la alarma. Va más allá de las camas que podemos tener o no tener. No podemos ingresar gente por la falta de medicamentos. Así que hacemos un llamado al Ministerio de Salud para que nos ayude a conseguir los medicamentos", expresó.

El directivo sostuvo que el planteo fue elevado semanas atrás al Ministerio de Salud provincial, y que la cartera les recomendó un proveedor. Sin embargo, a pesar de los pedidos efectuados por las instituciones médicas, el aprovisionamiento de sedantes no se realizó, lo que decantó en la situación actual.

"Las terapias están llenas y nos vemos imposibilitaos de atender a la gente porque no tenemos la medicación. Sin los medicamentos, esto es terrible" El Ministerio tiene que solucionar este problema, ya que estamos todos iguales, desesperados, buscando de un lado a otro, ayudándonos entre nosotros, pero estamos al límite", enfatizó.

Tassi señaló que a pesar de las "tremendas" variaciones de precios de un año a otro, "los medicamentos no se consiguen y es desesperante".

Según precisaron desde el sector, el vatracurio de 50 miligramos que en abril de 2020 tenía un costo de $138,68 pasó este año a $732,05 (428 %); el pancuronio de 4 miligramos pasó de $53,65 a $248,05 (362 %); el Fentanilo subió de 52,20 a 514,25 (642%); el Midazolam de 15 miligramos trepó de 38,70 a 514,25 (1229); y el Prepofol subió de $137,70 a $859,10 (524%).