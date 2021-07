Un ex Pincha que se viene con Tuti

Mientras Gustavo “Tuti” Del Prete, uno de los delanteros del momento del fútbol uruguayo ya comienza a probarse la camiseta roja y blanca, un volante ofensivo zurdo y un lateral podrían volver a ponérsela: Matías Pellegrini y Matías Aguirregaray.

Tal como venía anticipando este medio, el delantero de Montevideo City Torque estará en La Plata de un momento a otro para convertirse en refuerzo albirrojo y al unísono, el León volvió a avanzar por dos viejos conocidos.

Pellegrini viene desempeñándose en Estados Unidos y el Vasco podría venirse con Tuti desde Uruguay.

En principio, el atacante de 25 años, de buen presente al otro lado del charco, ya acordó su contrato personal con el León por tres temporadas y media, mientras que el Pincha también habría acordado la compra del 65% de la ficha que pertenece al club charrúa que maneja el grupo City.

En otro orden, este medio pudo saber también que otro ex Pincha volvió a aparecer con fuerza en la órbita albirroja y es Matías Aguirregaray.

Matías Aguirregaray tiene una cláusula de salida de Maldonado para ejecutar desde hoy

Si bien el marcador lateral firmó con Deportivo Maldonado de su país en el pasado mes de abril y tiene contrato hasta diciembre, existe una cláusula de salida que puede ejecutarse a partir de hoy. Si bien desde la dirigencia pincharrata no soltaron prenda, desde la representación reconocieron contactos positivos para que pueda darse el regreso.

El jugador charrúa de 32 años, viene de enfrentar justamente al equipo en el cual milita Del Prete y los tres goles que tuvo el juego los marcaron ambos futbolistas.

El delantero Gustavo Del Prete firmaría por tres temporadas y media con el Pincha

La victoria fue para Maldonado por 3 a 2 con dos goles del propio Vasco, mientras que un tanto para el descuento de Torque fue del 9 que el Pincha espera el fin de semana por City Bell.

El entrenador Ricardo Zielinski había pedido por el arribo de un goleador y el “Tuti”, como le dicen a Del Prete, podría llegar a la Ciudad entre hoy y mañana para realizarse la revisión médica y ponerse cuanto antes bajo las órdenes del Ruso.

Si bien el jugador también tenía sondeos desde México y del fútbol de Brasil, el León fue uno de los equipo que primereó para quedarse con un delantero que desde que llegó a Uruguay jugó 69 partidos con la casaca celeste de Torque y anotó 29 tantos.

EL VASCO, EN CUALQUIER LATERAL

En el caso de avanzar por Aguirregaray, el entrenador podría contar con variantes en los dos laterales. Porque tal como supo hacer en su paso por Estudiantes en dos etapas (2013-2014 y 2016-2017), el jugador podría desempeñarse por el sector izquierdo pero también por andarivel el derecho de la defensa.

De todos modos, hoy por hoy, parece tener más chances de poder reemplazar a Nicolás Pasquini, cuyo rendimiento no terminó de convencer, que a Leonardo Godoy.

Pasquini llegó al Pincha a mediados de 2020 proveniente de Lanús, a préstamo, y tiene contrato vigente hasta finales de este año. De todos modos se verá qué sucede con él, ya que de regresar Aguirregaray, podría retornar anticipadamente al Granate

Cabe recordar que en febrero pasado, el Pincha ya había realizado un sondeo por el Vasco y él mismo lo había reconocido en una radio uruguaya.

“Recibí una propuesta de Estudiantes y le pedí a Alayes que me espere porque quería darle prioridad a Peñarol. El fin de semana Guillermo Varela me mandó una propuesta informal pero no es muy clara porque es a título personal del dirigente”, reveló en su momento.

Ahora, según reconocieron ambas partes, el regreso asoma es más factible que en el mercado pasado.

SE REFLOTÓ EL PRÉSTAMO DE MATÍAS PELLEGRINI

Por su parte, lo de Pellegrini volvió a reflotarse luego de haberse enfriado por un tiempo y su vuelta parece asomar un poquito más cerca.

Si bien la dirigencia había iniciado charlas con San Lorenzo para cubrir ese puesto con un anhelo de años como Juan Ramírez, el Cuervo se puso firme y pide mucho dinero para largarlo.

De esta manera, la chance del regreso de Pellegrini volvió a tomar fuerza ya que el jugador podría volver a ganar el rodaje que había perdido en el Inter de Miami y que desembocó en su cesión al Fort Lauderdale, filial del equipo de David David Beckham.

Si bien durante su primera temporada tuvo varios minutos en cancha (jugó un total de 20 partidos y marcó un gol), este año el club de la MLS necesitaba desprenderse de uno de sus “futbolistas franquicia” tras la llegada del francés Blaise Matuidi y lo cedió a su club filial, el Fort Lauderdale FC, el cuál disputa la USL League One (tercera división estadounidense).

Matias Aguirregaray firmará un contrato por 18 meses. El pase le pertenece

Pellegrini es una de las debilidades de la directiva pincha, ya que entiende que tiene mucho para aportarle al equipo y a su vez, el jugador podría revalorizarse para volver a dar el salto al mercado del exterior.

Si bien la posible llegada de Matías Pellegrini no fue un pedido expreso de Ricardo Zielinski, lo cierto es que se trata de un puesto en el que entrenador necesita variantes. Sobre todo ante la salida de Lucas Rodríguez , quien se fue con el pase en su poder.

Ante esto, las conversaciones con Pellegrini han sido bastante fluidas en los últimos tiempos, y esperan que el propio jugador pueda accionar a partir del deseo de encontrar continuidad en otro club. Desde la CD son optimistas en que también pueda concretarse este regreso.