“Le agradezco a Dios haberme guardado este momento”

Lionel Messi fue el gran protagonista de la Copa América que el seleccionado de Argentina ganó en el mano a mano con Brasil en el Maracaná, y su palabra, obvio, fue la que todos quisieron escuchar tras una coronación que se cumplió en un clima de alegría, donde abundaron las sonrisas y no faltaron lágrimas que sirvieron para expresar un estado de ánimo que se extendió a todo un país.

“Este partido va a quedar en la historia”, expresó el capitán del equipo albiceleste, quien además adelantó que quienes lo acompañaron en este certamen que le permitió ser campeón con el seleccionado mayor de Argentina “son el futuro de la Selección”.

Confesó el rosarino que “necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la Selección”, y recordó que estuvo “muy cerquita muchísimos años, sabía que en algún momento se iba a torcer y se iba a dar”. Por eso, dijo, “agradezco a Dios por haberme guardado este momento y se dio en Brasil”.

Messi, repetidas veces campeón con el Barcelona a lo largo de su extensa trayectoria, no pudo hacer lo propio en el representativo de su país, lo cual recordó tras levantar la Copa América como capitán del equipo campeón y en la condición de mejor jugador de la edición 2021 del certamen continental. “Me había tocado irme triste y sabía que una vez se me iba a dar”, destacó tras sacarse esa mochila con la que debió cargas tantos años.

“Este grupo se lo merecía de verdad”, añadió el atacante que cumplió 34 años en medio del torneo organizado por Brasil luego de las bajas anunciadas por Argentina y Colombia, los países designados por la Conmebol como sede conjunta, por cuestiones políticas, sociales y sanitarias. Resaltando que “este grupo se fue haciendo muy fuerte en la Copa América pasada, ya se veía”.

Igual que el resto de sus compañeros, Messi aceptó que “todavía no somos conscientes de lo que hicimos más allá de ser campeones” y acerca del encuentro final contra Brasil, que se definió con anotación de Ángel Di María, consideró que “va a ser un partido que va a quedar para la historia no sólo por ser campeones de América, sino por ganarle a Brasil en Brasil”.

Ahora, reflexionó, “hay que aprovechar el envión este y sobre todo esta camada de jugadores... Ya les dije a ellos que son el futuro de la Selección y no me equivoqué. Es un grupo de chicos espectacular, me siento muy feliz siendo parte y disfrute mucho estos 45 días que terminaron con esta consagración”.

Asimismo, recordó que en los entrenamientos en medio de la segunda ola de la pandemia de coronavirus mundial “pasamos muchísimos días encerrados sin poder ver a la familia, pero el objetivo estaba claro y pudimos ser campeones y la felicidad es inmensa”, a la vez que resaltó que “los últimos partidos fueron muy seguidos, porque tuvimos muy poco tiempo de descanso, pero estábamos todos igual”, en alusión a los equipos que participaron de la competencia.

Tras señalar que “gracias a Dios somos campeones”, Messi se refirió a los festejos en Argentina para saludar a los seguidores de la Selección y en especial aludió a su ciudad natal cuando dijo: “quiero aprovechar para agradecer por el reconocimiento a la gente de Rosario por el Monumento” a la bandera, que fue iluminado con los colores argentinos e imágenes de los jugadores de la Selección.

Por último, compartió esta alegría con jugadores que pasaron por el seleccionado, muchos sin la posibilidad de festejar un título, y respaldó a Lionel Scaloni como entrenador del equipo albiceleste.

“Me gustaría compartir esto con los compañeros que pasaron, ellos también merecían poder vivir algo así y se que están felices por nosotros”, mientras que consideró que este logro “es mérito de Scaloni, por lo que construyó… Supo armar un grupo espectacular, ganador, y se merece el reconocimiento”.

