Otros 15 municipios bonaerenses avanzan de fase y vuelven a las clases presenciales: ¿cuáles son?

Otros 15 distritos de la provincia de Buenos Aires avanzaron a Fase 3 a partir de la mejora registrada en su situación epidemiológica por lo que quedaron habilitados para que esta misma semana regresen a las clases presenciales.

Esos municipios son Balcarce, Coronel Suárez, General Arenales, General Lamadrid, General Paz, Partido de la Costa, Magdalena, Necochea, Puán, Rauch, Rivadavia, Roque Pérez, Saladillo, San Andrés de Giles y Tornquist, en donde podrán aplicar cierta flexibilización en las restricciones gracias a una baja en la cantidad de contagios y también en la ocupación de las camas de terapia intensiva.

Además, según informó esta mañana el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, Baradero es el único distrito que avanzó a Fase 4, mientras que Capitán Sarmiento, Daireaux y Saavedra bajaron a Fase 3.

Respecto al sistema de aislamiento que la Provincia definió para las personas con domicilio en territorio bonaerense que regresen del exterior, Bianco informó que son 99 hoteles en 33 distritos los habilitados para que la gente se aísle los primeros cuatro días desde su llegada para recién después los tres siguientes hacerlo en sus casas.

Al respecto, indicó que desde el 1º de julio poco más de 4.500 bonaerenses viajaron al exterior, de los cuales ya regresaron 42, y que de esos hay 5 que no están cumpliendo con el aislamiento tal como lo determina la normativa vigente. "Lamentablemente y muy irresponsablemente no accedieron a aislarse como corresponde, lo hicieron en sus domicilios, por lo que se les labrará el acta correspondiente y aplicará la multa de $4.300.000", afirmó el funcionario, quien agregó: "No hay lugar para el incumplimiento de la ley, por eso vamos a caer con toda la fuerza de la ley".