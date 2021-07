Otra semana de contagios a la baja en La Plata aunque el aumento de llamados al 148 enciende la alarma

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirmó que el ritmo de contagios de coronavirus en la Provincia siguen a la baja por séptima semana consecutiva al tiempo que destacó "el ritmo vertiginoso" de la campaña de vacunación, que a partir de mañana alcanzará de forma libre a los mayores de 35 años.

"En las últimas siete semanas, desde el 23 de mayo a la actual, hemos tenido siete semanas seguidas de caídas de casos, en el orden del 61 por ciento", señaló Gollán. A su vez, agregó que la cantidad de contagios "está por debajo del pico del año pasado de la primera hora y está en línea similar al rebrote que tuvimos en el verano".

"Es una buena noticia, están bajando los casos, pero no debemos descuidarnos porque todavía es una buena cantidad de casos las que tenemos. Usemos todas las medidas que ya sabemos como distanciamiento, lavado de manos, etc. No lo perdamos porque necesitamos ganar tiempo y retrasar la entrada de la variante Delta", aseguró.

"Ayer, primer día de la semana, también tuvimos una caída respecto del lunes anterior con un 12 por ciento", sostuvo.

Por otro lado, en cuanto al sistema de vigilancia en relación al comportamiento del virus, dijo que "la ciudad mostró un pequeño rebote en los llamados, entonces vamos a ver qué estado sucedieno allí".

Al respecto, desde la cartera de Salud señalaron a este medio que el incremento de los llamados son un indicador que pueden estar anticipando una suba de contagios en los próximos días. "Ha ocurrido que aumentaron las llamadas y días despues subieron los casos", se indicó.

En la conferencia de este martes Gollán explicó que ante esas situaciones de eventualidad "estamos atento con un sistema muy activo de vigilancia, vamos a ver si ese rebrote se produce potencialmente por la pérdida de las medidas de cuidado, o si potencialmente puede haber algún tipo de variante. Entonces inmediatamente vamos a chequear".

Por otro lado, Gollán advirtió que "en los últimos días tuvimos nuevos casos de gente que ha ingresado al país con la variante Delta. Se están tomando todas las medidas epidemiológicas y de bloqueo para retrasar esta variante y evitar que sea comunitaria".

En medio de las advertencias del ministro provincia por el aumento de llamados al 148, esta lunes en La Plata volvió a registrarse otra baja de casos con unos 1386 contagios nuevos en relación con el lunes pasado.

Ese día se había registrado otro descenso en relación a la última semana de junio, con 1566 casos positivos. En ese sentido, en La Plata la curva de contagios se expresa a la baja en sintonía con lo que ocurre en la Provincia.