Bianco dijo que Vidal se "asustó" y la oposición salió a responderle

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, consideró hoy que si la exgobernadora María Eugenia Vidal se presentaba como candidata en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas, "iba a obtener otra paliza histórica", en referencia a los comicios de 2019, donde fue derrotada.



"Visto desde el punto de vista individual de ella, es razonable que se haya ido a la Ciudad porque si se candidateaba en la provincia iba a obtener otra paliza histórica", dijo el funcionario durante una rueda de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata.



En ese marco, Bianco consideró que Vidal "no tenía argumentos" para postularse en la provincia de Buenos Aires "después de una gestión absolutamente paupérrima", al referirse al lanzamiento de la dirigente de Juntos por el Cambio como precandidata a diputada nacional por la Ciudad.



"Creo que se asustó de dar una disputa política nuevamente en la provincia de Buenos Aires", aseveró.



Según Bianco, ello responde "no sólo a la paliza electoral" que Vidal obtuvo en 2019, sino al hecho de que "no tenía ningún argumento para volver a la provincia después de una gestión absolutamente paupérrima y a la que nadie va a recordar por ningún hito".



El jefe de Gabinete provincial analizó que en, territorio bonaerense, Vidal "no hizo una sola obra importante, no mejoró en absoluto el sistema sanitario, cerró escuelas y empeoró la seguridad", y calificó a su gestión de "puro marketing".

LA REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN

El diputado provincial Alex Campbell salió con los tapones de punta y expresó que "Carlos Bianco va a ser recordado como el jefe de gabinete de la PEOR gestión en la historia de la Provincia. Un fracaso en términos sanitarios, económicos, sociales y educativos"

El legislador vidalista agregó que "el relato no tapa la realidad. Más del 70% de chicos pobres en el Conurbano; más del 50% de las familias bajo línea de pobreza; miles de comercios y PyMES fundidos; más de 1 año sin clases presenciales... los bonaerenses le agradeceríamos que deje las payasadas y se ponga a trabajar. 30 años de los últimos 34 gobernó el partido político que él integra, sin dar soluciones de fondo a ningún problema. Les molesta que María Eugenia haya gobernado con honestidad, dando peleas que ellos nunca quisieron dar, no es una novedad la chicana vacía contra Vidal".

"Nosotros seguimos concentrados en hacer, como hicimos el SAME en 119 municipios de la provincia y todas las guardias de los hospitales...medidas claves para enfrentar esta pandemia", puntualizó Campbell.

La legisladora de Juntos por el Cambio Susana Lazzari le respondió que "miedo tienen los comerciantes con los negocios cerrados y fundidos, los q ven disminuido su salario por la inflación galopante, los alumnos sin clases, los q temen no volver a sus casas x la inseguridad. Basta de chicanas".

Por su parte, la diputada provincial Gabriela Besana dijo que "lamentablemente, lo único que conocemos del Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, son sus declaraciones polémicas. De su gestión no podríamos decir nada porque es un gran ausente. Mientras él twittea o da entrevistas, la Provincia se incendia. Solo en el Conurbano, cerca del 73% de los niños se encuentran bajo la línea de pobreza. Es muy difícil que la situación cambie si las autoridades de Gobierno tienen como prioridad mantenerse atados al pasado. Es, claramente, una estrategia para no reconocer lo que están viviendo los bonaerenses hoy en día. Los que pierden, como siempre, son los vecinos de la Provincia".