Show de memes por el abecedario de L-Gante: hasta le piden que suba la apuesta

Las redes sociales se inundaron de memes en las últimas horas alusivas al abecedario cantado por el cantante de trap y cumbia L-Gante, el joven que cobró enorme notoriedad la semana pasada tras ser mencionado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de un comentario sobre las computadoras del plan Conectar Igualdad.

El artista de 21 años accedió el fin de semana al pedido de una madre para que cante el abcedario ya que su hija se encontraba aprendiéndolo en el colegio. Entonces difundió un video que fue furor y obtuvo miles de visitas en unas pocas horas.

No sólo se hicieron ecos los fanáticos de L-Gante, sino también los internautas, quienes invadieron Instagram, Twitter y Facebook con comentarios y memes referidas a la inédita versión del abecedario. Muchos quedaron a la espera de que L-Gante continúe con faceta didáctica y ayude también a aprender, por ejemplo, planillas de Excel, operaciones combinadas y hasta el verbo to be.

que raro esta el canal de L-gante últimamente pic.twitter.com/5dI2mhYKYK — FLOW TIBURON 🦈🔥 (@_BWonSamDi) July 13, 2021

Nadie:

Mi cabeza: a b c d

Eeeeeeeeee pic.twitter.com/JxQAnbUp2g — color humano (@chavesmilii) July 13, 2021