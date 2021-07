Tini, destrozada por la muerte de su tío, el productor Rodolfo Stoessel

La vida le dio un duro golpe a Tini Stoessel: falleció su tío Rodolfo, reconocido reconocido productor de televisión, cine y teatro. La cantante y actriz utilizó las redes sociales para darle el último adiós y sus seguidores le brindaron todo el apoyo.

En su cuenta de Instagram subió una historia en la que eligió una foto de ella junto a su madre Mariana Muzlera y su tío fallecido, mientras que escribió: "Gracias, tío, por todo el amor que nos dejaste. Siempre te vamos a recordar con una sonrisa".

Y agregó: "Te quiero mucho y te vamos a extrañar con todo el corazón. Que en paz descanses y ojalá algún día nos volvamos a encontrar. Siempre en mi corazón". Cabe destacar que el posteo de Tini llegó mientras sus fanáticos esperaban su presentación en los premios Miaw 2021 de MTV.

La ex "Patito Feo" no fue la única que expresó su dolor. Alejandro Stoessel, hermano de Rodolfo y padre de la cantante, escribió en Twitter: "Querido hermano, te fuiste mucho tiempo antes de lo que podía imaginarme. Son muchos los recuerdos que se hacen presentes y que me van a acompañar hasta que volvamos a encontrarnos". Y siguió diciendo: "No es un adiós, es un 'hasta qué volvamos a vernos'. Te quiero mucho".