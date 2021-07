Audios.- Acusan a un cura platense de acosar sexualmente a un joven

Un joven que recibía ayuda de una parroquia en nuestra ciudad, denunció penalmente a un sacerdote por el presunto delito de acoso sexual y presentó una serie de audios que comprometerían al religioso, los cuales pueden escucharse en el video que acompaña esta nota.

La denuncia fue hecha por un joven de 29 años domiciliado en El Dique e involucra a un religioso identificado en la causa como José Tarsicio Expósito, de 71 años.

Según el denunciante, hace un tiempo tomó contacto con el cura que reside en una vivienda de la zona de 62 y 25 y desde donde se le brindaba ayuda en alimentos y otros artículos destinados a personas necesitadas.

En ese contexto, el denunciante, de nombre Diego, dijo que se encargaba de repartir alimentos a comedores y otros centro de asistencia, hasta que el religioso le comunicó que iba a dejar de hacerlo, ante la negativa suya a mantener relaciones íntimas.

El denunciante aportó a la causa, a través de su abogado José Améndola, una serie de audios de WhatsApp en los que el religioso le reclama encuentros íntimos en los que dice "la vamos a pasar bien. Decime qué te gustaría que te haga y qué te gustaría hacerme". En ese contexto, en los audios aportados a la causa el denunciado insiste en esos encuentros pero en un punto, ante la negativa del joven, parece dar marcha atrás en su insistencia.

"Te pido perdón por lo de ayer, olvidate de lo que hemos hablado. Yo también quiero olvidarlo porque sin querer puedo destrozar mi vida sacerdotal y eso es un don que Dios me ha dado. Por eso no quiero meterme en cama con vos, ni hablar", dice. Sin embargo, en otros audios señala: "Decime con sinceridad si no hubieras querido vivir esta experiencia, creo que te hubiera gustado".

"Gracias, Diego veo que no soy muy importante para vos. Me hace mucho daño esto", dice en otro audio. Fuentes cercanas al denunciante aseguraron que la Curia local ya estaría en conocimiento del caso.