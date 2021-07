¿Lo sabías? Por qué la aplicación del clima de Apple no muestra el número 69

Apple tiene fieles usuarios que defienden a capa y espada todo lo relacionado a sus productos. Los más curiosos están en permanente búsqueda de nuevas características y las comparten en las redes sociales para darlas a conocer.

Una de las últimas terminó develando un misterio que se originó luego de un intercambio de mensajes en Twitter. Se trató de un detalle de los iPhone Apple que no fue fácil explicar y está relacionada a la aplicación del clima que tienen algunas versiones de esa marca. La misma forma parte de las actualizaciones más recientes de iOS, que no son tan acertadas cuando se marca la temperatura, en especial los 69 grados.

Según explicaron al sitio "The Verge", el software de Apple pasará de indicar 68 grados Fahrenheit a 70, pasando por alto el 69, un número muy sugerente en otras áreas de la vida cotidiana de los usuarios. En la aplicación del teléfono de Apple se podrá notar la ausencia del 69, así como del 65 o el 71. Sin embargo, al entrar a la fuente de datos usada por Apple se muestra la temperatura correcta, al igual que ocurre en la información en la pantalla de inicio.

Ante esto, muchos usuarios de la red social del pajarito detectaron que Apple saca los datos de su aplicación en grados Celsius (C) y muestra solo las cifras redondeadas tras convertirlos en grados Fahrenheit (F). Según esta teoría, 20 grados C equivalen a 68 grados F, mientras que 21 grados C se convierten en 69,8 grados F, que se redondean en la aplicación a 70 grados Fahrenheit, lo cual explicaría la falta de exactitud.

Desde las autoridades de Apple no explicaron si las cifras redondeadas tienen que ver con un error en la última actualización del sistema operativo, o solo un error en las versiones más recientes de la aplicación.