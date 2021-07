"Y comieron perdices": Luis Novaresio se casó con Braulio Bauab y habló sobre "agrandar la familia"

Tras dos años de relación, el periodista y abogado Luis Novaresio y el agente inmobiliario Braulio Bauab (54) se casaron por civil este jueves en la Ciudad de Buenos Aires.

Con la libreta roja en la mano, ambos posaron junto a la hija de Braulio mientras sus invitados le lanzaban arroz en la puerta del emblemático edificio del Registro Civil de la calle Uruguay al 400.

“Estoy muy feliz de casarme con este gran hombre con el que me quiero hacer viejito”, señaló Braulio, que es padre de Vera (5), la hija que tuvo con su amiga Virginia Laino, a través de la inseminación artificial y bajo la figura del sistema de coparentalidad. Cuando Novaresio llegó a la vida del empresario, el cuadro familiar terminó de completarse.

El periodista agregó: “Nos dieron un par de opciones y elegimos esta, pero no teníamos ni idea que hoy justo se cumplen 11 años de la ley del matrimonio igualitario. La fiesta presencial no sé cuándo la vamos a hacer, de luna de miel tampoco podemos irnos... Quizás nos vamos un fin de semana a festejar”.

“Braulio es más que un pariente, es mucho más de lo que conocí hasta ahora, y me hace muy feliz”, completó. El flamante esposo del periodista afirmó: “Luis es un amor, me encanta porque es sencillo y no se la cree. Con mi familia es un amor, con Vera es un amor. Eso también me enamoró”.

En cuanto a la posibilidad de convertirse en padre con Braulio Bauab, Novaresio reflexionó con picardía: “Siempre dije que no a un montón de cosas. Que no iba a contar que era gay, que no me iba a casar... verán que soy un hombre de palabra. ¿Agrandar la familia? Lo que venga, vendrá”.

“Che, ¿no tenés una tacita de azúcar?”, le dijo el empresario inmobiliario Braulio Bauab al periodista Luis Novaresio en el jardín del edificio en el que ambos vivían. Caprichos del destino, hasta ese momento jamás se habían cruzado en las zonas comunes del complejo o compartido un viaje en ascensor.

En realidad, aquel pedido de azúcar era el santo y seña que Bauab tenía preparado para establecer el primer contacto con Novaresio, quien estaba al tanto de la estrategia por una amiga en común que ya lo había alertado sobre el interés que había despertado en su vecino.