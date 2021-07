Los Tilos fue de mayor a menor y perdió en el debut del Top 12 con Alumni, en Tortuguitas

En una tarde muy fría se terminó de cristalizar al fin, la vuelta de Los Tilos a la máxima categoría del rugby porteño y pese a que fue con derrota por 27 a 12, quedó la sensación en el aire que el equipo de Barrio Obrero estuvo más cerca que lo que reflejó el marcador final.

Los Tilos impuso condiciones con su pack de forwards y el try de Korenblit plasmó el dominio ante un muy buen equipo como Alumni. Los de nuestra ciudad, además dominaron las situaciones de contacto y el encuentro en ese terreno, Alumni no supo de movida controlarlo y recién pudo empardar en la única situación que tuvo en el PT.

En el periplo final, el cansancio hizo mella en los jugadores platenses, situación que fue aprovechada en particular por la pareja de medios de Alumni, Tomás Passerotti y Tobías Wade que sumado al trabajo del incansable Mariano Romanini, Los Tilos se empezó a equivocar y el dueño de casa no lo perdonó. El try del final de Bautista Gatti le dio otra cara a la derrota.

LA SÍNTESIS

ALUMNI (27): Castillo, Vibort y Oliva; Alduncin y Corvo; Romanini, Milou y Vassolo, Passerotti (C) y Wade; Sábato; Batezzati, Cubilla, González, Provenzano. E. N. Neyra

LOS TILOS (12): Lago, Korenblit y Basualdo; Broglia y Alonso; Coria, Puertas y Gatti; Rodríguez Alcobendas y Santamarina, M. Fernández, Azcárate, T. Fernández, N. Fernández y Tuculet (C). E: Fioravanti – Bernal. TANTOS: 22’ Try Korenblit c/p B. Santamarina (LT) y 42’ T. Vibort c/p T. Wade (A). Parcial: Alumni 7 - Los Tilos 7. ST: 10’ Penal T. Wade (A); 15’ Try I. Milou c/p T. Wade (A); 19’ Penal T. Wade (A); 26’ Try B. Vassolo c/p T. Wade (A); 38’ Try Gatti (LT). Ingresaron en LT: Casajús, Gil, Bassagaisteguy y Cárdenas. Preintermedia: Alumni 43 a 12. Intermedia: Alumni 25 a 10.