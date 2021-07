Vacaciones de invierno: destinos para escapadas

Mañana comienzan en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires las vacaciones de invierno para todos los niveles educativos. En un contexto donde la crisis sanitaria y la económica juegan un rol fundamental, estos próximos 15 días se presentan como una oportunidad de distracción, descanso y renovación de aire para los más chicos y jóvenes, y por qué no para algunos adultos también: dos semanas sin Zoom ni tener que madrugar o andar a las corridas es un alivio.

Ahora, ¿cómo aprovechar las vacaciones sin gastar mucho dinero? Una de las opciones es quedarse en la Ciudad y disfrutar de las propuestas gratuitas o económicas que habrá para todas la edades y organizadas por diferentes instituciones.

Tal como ya publicó EL DIA el viernes, la Municipalidad tienen una oferta de actividades variadas que van desde recorridas turísticas hasta propuestas virtuales que no sólo apuntan al público infanto-juvenil, sino que cualquiera puede sumarse. Otras instituciones como museos y centros culturales también organizaron jornadas especiales para estos días.

Pero para quienes tienen la oportunidad de salir a la ruta y tomarse unos días en otra localidad, Luciana Ali de @viajeplaneado, licenciada en relaciones internacionales y especialista en turismo nos pasa algunos destinos turísticos dentro de la provincia de Buenos Aires.

“Para pasar el día o un fin de semana, todo es válido para cambiar de aire y retomar la segunda parte del año con más energía”, dice Luciana y puntea las siguientes opciones.

Un destino rural: si buscás disfrutar de un día o un fin de semana de campo experimentar jineteadas, domas y fogones; disfrutar de andar a caballo y comer un rico asado: elegí visitar algunas de las estancias históricas ubicadas en San Antonio de Areco, Tomás Jofré, Uribelarrea, Lobos o Brandsen.

Al conocer los almacenes de ramos generales y las pulperías de la provincia, descubrirás ambientes cargados de historia y anécdotas envueltos en paredes de ladrillo y mostradores de madera. El almacén de Don Esteban Peralta (de 1880) hoy fusionado con el club atlético El torito o el Bar Don Tomás, en el pueblo Gouin, en Baradero son un buen inicio para este recorrido.

Un destino histórico: descubrí Vuelta de Obligado, una pequeña localidad del partido de San Pedro a 185 km de CABA, con un destacado patrimonio histórico. Allí se libró la Batalla de Obligado. Podés caminar por su casco histórico; visitar la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro asombrarte de su estilo italiano; la plaza San Martín; el Museo Histórico Regional Fray José María Bottaro y terminar tu recorrido por la costanera mirando el Río Paraná saboreando la famosa ensaimada.

Un destino deportivo: para los que disfrutan vivir la naturaleza, las caminatas por la reserva Sierras Grandes, ubicada a 9 km de la ciudad de Sierra de la Ventana, es el destino ideal. Paisajes imponentes, con cerros que sobrepasan los mil metros de altura y ambientes de gran importancia biológica, geológica, antropológica, arqueológica e histórica. Para visitarla existen siete tipos de excursiones guiadas donde descubrirás innumerables cuevas, cascadas de piletas naturales y geoformaciones.

Un destino urbano: recorrer la Ciudad de Buenos Aires para muchos sigue siendo un destino increíble para estas vacaciones de invierno. Visitar sus diferentes Museos (Nacional de Bellas Artes, de Arte Moderno, Malba o Museo Sívori). Detenerse en el Ateneo Gran Splendid, la librería más hermosa de Buenos Aire. Caminar los barrios más emblemáticos (La Boca, Recoleta, Palermo). Descubrir nuevos polos gastronómicos (Av. Caseros, a metros del Parque Lezama). Visitar los mercados para comprar y comer rico (Patio de los Lecheros, Mercado del Progreso, de San Telmo, de San Nicolás y el reciente inaugurado de Palermo). Inhalar aire fresco en el Jardín Botánico, la Reserva Ecológica Costanera Sur o en el Jardín Japonés. Volver en el tiempo con un paseo en tranvía por el barrio de Caballito será una experiencia extraordinaria. Y refugiarte del invierno en algunos de los innumerables cafés (Tortoni, Británico, Las Violetas, La biela) te hará sentir que estás de viaje.

rutas argentinas

Aquellos que quieran salir del territorio bonaerense encontrarán un sinfín de opciones con todos los climas y paisajes que nuestro maravilloso país tiene para ofrecernos. Nieve, selva, montañas, mar, ríos y desiertos para disfrutar de la naturaleza, algo que es tendencia en los viajes desde hace un tiempo.

Claro que al pasar de jurisdicción, cada provincia tiene requisitos especiales que los turistas deberán cumplir para poder entrar.

Acá les pasamos qué permisos y trámites solicita cada provincia para que los visitantes puedan vacacionar sin inconvenientes.

Buenos Aires: se necesita tener el Certificado Turismo. Solo se desarrollan actividades permitidas dentro del esquema de fases en que se encuentre el destino elegido.

Catamarca: el test no es una exigencia de la provincia, pero es esencial consultar según la localidad a la que se viaje. Algunos destinos realizan el test de antígenos en el ingreso, mientras que otras requieren que la persona presente el certificado de test negativo realizado previamente. En la provincia se exige que todos utilicen doble barbijo. Además, se necesita el Certificado Turismo y Declaración Jurada de solicitud de ingreso (ingreso.catamarca.gob.ar/solicitud).

Chaco: se pide test negativo o un certificado de vacunación de al menos 14 días previos de inoculación o ser paciente recuperado en los últimos 4 meses. También se pide registrarse y tramitar el permiso provincial (https://pasaporte.chaco.gob.ar/).

Chubut: se exige test negativo a quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. Desde el 13 de julio se acepta PCR o antígenos realizado dentro de los tres días previos al ingreso. También hay que tener Certificado Turismo e instalar la app Cuidar, seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria, y presentar reserva de alojamiento o datos del residente de Chubut en donde concrete su estadía.

Ciudad de Buenos Aires: es requisito hacerse un test al arribar. Es gratuito y para mayores 12 años . Hay varios centros de testeo: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/RequisitosTuristas. Los residentes de capital federal que viajen más de 3 días y más de 150 kilómetros, también deben testearse al regresar.

Córdoba: el turismo está habilitado hasta el 1 de agosto, la restricción de circulación será de 0 a 6 horas, excepto para actividades esenciales. Para circular deberán descargar la APP Cuidar con la respectiva Declaración Jurada. Se habilita el traslado interdepartamental. Los locales gastronómicos (bares y restaurantes) podrán permanecer abiertos hasta las 23 horas con atención al aire libre, y en el interior con aforo del 30% con un máximo de 4 personas por mesa. Está prohibido el turismo grupal, es decir no se puede viajar en contingente. Sí se permite participar de actividades grupales como visitas a museos, bodegas o actividades de turismo alternativo.

Corrientes: el personal sanitario ubicado en los retenes puede solicitar el hisopado de los viajeros. Es gratuito. Las personas vacunadas o que tengan certificado de paciente recuperado de Covid deben viajar con los comprobantes.

Formosa: para ingresar a la provincia se realizara un “control sanitario”. El viajero deberá “firmar una declaración jurada y suscribir un consentimiento del protocolo”. Según se explica en el sitio oficial, la persona debe presentar un test al arribar y luego repetir los testeos al día 5 y al día 10 (https://formosa.gob.ar/coronavirus/protocolos). Vale aclarar que la ciudad de Formosa se encuentra cerrada al turismo.

Jujuy: se solicita el Certificado Nacional Turismo. Se hará seguimiento epidemiológico vía telefónica. La circulación nocturna se encuentra restringida de 1 a 6.

La Pampa: hay que gestionar un permiso provincial (permisos.lapampa.gob.ar/). No pide Certificado Turismo ni de COVID-19 negativo. Los encuentros sociales en la provincia están suspendidos, y no se permite la circulación entre las 2 y las 6.30 am. Las actividades finalizan a la medianoche, y locales gastronómicos, a las 0.30. Se puede ingresar a la provincia entre las 6 am y las 23 con el permiso nacional de circulación. Fuera de ese horario solo puede circular personal esencial.

La Rioja: hay que presentar test negativo (test rápido de antígenos) no mayor a 72 horas. En el caso de no poder contar con este requisito, la provincia lo provee de forma gratuita en destino. No se pide test a menores de 18 años, personas vacunadas con una o dos dosis (hay que presentar certificado de vacunación) o personas con alta médica de COVID-19 (también con certificado médico).

Mendoza: hay que tramitar el permiso de circulación nacional.

Misiones: los viajeros que arriben a la provincia pueden testearse al ingresar o viajar con un certificado negativo realizado en origen y que no tenga más de 48 horas. Basta con presentar comprobantes de la contratación de hoteles, excursiones, servicios gastronómicos o reserva de tickets para las Cataratas del Iguazú o cualquier otro atractivo. Quienes llegan a la provincia con el testeo ya hecho, recibirán vouchers con descuentos del 50% en el entradas a los parques provinciales Moconá, Temático de la Cruz, Salto Encantado y a los complejos jesuíticos. Y descuento del 10% en paseos embarcados en los Saltos de Moconá. No se cobra el testeo si se realiza en la provincia. Además, hay que tramitar el Certificado Turismo, descargar la app Misiones Digital y realizar la auto evaluación de síntomas de COVID-19, que sirve como Declaración Jurada.

Neuquén: es necesario haber hecho el Certificado Turismo. En la web del Ministerio de Turismo y Deportes no lo aclaran, pero en el portal provincial (www.neuquentur.gob.ar) agregan la necesidad de contar con una reserva en un establecimiento habilitado. La circulación nocturna está restringida entre las 0 y las 6 am.

Río Negro: el certificado de COVID-19 negativo es un requisito para quien ingresa a la provincia en avión o en ómnibus de larga distancia. El test debe realizarse dentro de las 72 horas previas al viaje. Quien ingresa a la provincia con vehículo particular no necesita test. Los menores de 10 años quedan exceptuados. Todos los turistas deben tramitar el permiso de Circulación RN (en circulacionrn.rionegro.gov.ar o en la app CirculaciónRN).

Santa Cruz: hay que presentar un test de hisopado negativo (mayores de 10 años). Puede ser PCR o antígenos. Para quien llegue en avión, ese test debe ser realizado con 48 horas de anticipación. Si se ingresa por vía terrestre, 72 horas. Además, se solicita permiso de circulación nacional (Certificado Turismo) y provincial (circulacion.santacruz.gob.ar y tenerlo impreso); Declaración jurada de salud y cobertura de salud para Covid.

Santa Fe: se necesita el Certificado Turismo, tener una reserva de un servicio turístico o alojamiento y registrarse en la aplicación para completar los datos que pide, con carácter de declaración jurada: https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19/aplicacion-movil-covid-19-provincia-de-santa-fe/.

Santiago del Estero: viajeros que no son de las provincias del Norte (La Rioja, Catamarca, Jujuy, Tucumán y Salta) deben presentar un certificado de test negativo de coronavirus realizado con 72 horas de anticipación. Del grupo familiar, el test solo se exige a los adultos. También hay que completar una declaración jurada online desde el sistema SICOIN (http://sicoin.gobiernosde.gob.ar/). Los que arriban en avión deben tener el PCR negativo. En caso de no tenerlo, se realiza gratis al arribar. Quienes solo atraviesan la provincia rumbo a otro destino, no necesitan test, pero sí completar la declaración jurada.

Tierra del Fuego: hay que tener el Certificado Turismo y seguro de viaje o cobertura sanitaria en el destino. También solicita contar con una reserva de un alojamiento turístico habilitado (findelmundo.tur.ar/es/c/requisitos-para-el-ingreso-de-turistas/4080).

Tucumán: piden el Certificado de Turismo. Entre las 00.30 y las 6 de la mañana, las personas deben permanecer en sus residencias o alojamientos. La circulación interjurisdiccional en la provincia está habilitada entre las 6 y las 19.

Entre Ríos, Salta, San Juan y San Luis sólo requieren el Certificado Turismo.

En todos los casos, ya sea que se hacen actividades locales o se viaja a otra provincia a vacacionar, es necesario que respetemos los protocolos de cuidado para prevenir el contagio del coronavirus. Utilizar barbijos, mantener la distancia social, las burbujas y acatar las normativas que las autoridades dispongan en cada caso. ¡Felices vacaciones!

“Todo es válido para cambiar de aire y retomar la segunda parte del año con más energía”

La Ciudad ofrece varias propuestas gratuitas o económicas para todas las edades